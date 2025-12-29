Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οργισμένες ανακοινώσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) αλλά και τη σύμπλευσή μαζί του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

«Τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες, δεσμευτικούς για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας» σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις αναρτήσεις των δύο υπουργών.

Ο ίδιος θέτει το απολύτως σαφές ερώτημα που αφορά τον πρωθυπουργό: «Συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;».

Σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Έντονη υπήρξε η αντίδραση και στον ΣΥΡΙΖΑ. «Η σχετικοποίηση των διεθνών συμβάσεων, η αποδόμηση διεθνών οργανισμών, η αμφισβήτηση πάγιων αποφάσεων της χώρας μας, είναι η ελληνική εκδοχή μιας στρατηγικής της άκρας δεξιάς», αναφέρει μεταξύ άλλων το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Και υπογραμμίζει: «Και ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης ήταν πάντα αυτοί που βλέπουμε και σήμερα: Πατενταρισμένοι ακροδεξιοί – εξουσιομανείς πρώτοι στις κωλοτούμπες μέχρι να κάτσουν στην καρέκλα του υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης που έχει λανσάρει τον εαυτό του ως μετριοπαθή, φιλελεύθερο, κεντρώο δεν ντρέπεται λίγο γι’ αυτή την κατάντια; Οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που ψήφισαν ΝΔ για να φύγει η Αριστερά, γιατί σιωπούν; Αυτό είναι η εξέλιξη του ‘Μένουμε Ευρώπη’»;

Το κρίσιμο ερώτημα που θέτει η Νέα Αριστερά

Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα; Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης ή ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης;, αναρωτιέται η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Καλεί τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη, να δώσει εξηγήσεις άμεσα. «Το ακροδεξιό “φαινόμενο Γεωργιάδης” μπορεί να υπηρετεί την ιδεολογία του με όποιον τρόπο θέλει -δημοκρατία έχουμε-, μπορεί να περιπαίζει ό,τι στο δικό του ιδεολογικό σύμπαν δεν αποτέλεσε ποτέ αξία, όμως με τα συμφέροντα της χώρας, με το κύρος, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της δεν μπορεί να παίζει. Ο υπουργός Εξωτερικών οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Διαφορετικά, ο ίδιος ακυρώνει τον θεσμό του Υπουργείου στο οποίο προΐσταται», σημειώνει.

Για «κρεσέντο ακροδεξιάς ρητορικής από τους – χρεωμένους για αυτόν το λόγο υπουργούς της κυβέρνησης-τον Αδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη» μιλά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο Γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς σημειώνει πως «και οι δύο επιτελούν το ρόλο που τους ανατέθηκε από τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο μια ιδεολογικής μάχης που κουμπώνει απόλυτα με την ανάδυση του τραμπικού ρεύματος».

Τονίζει μεταξύ άλλων πως «αυτοί και οι όμοιοι τους καβαλάνε το παγκόσμιο ρεύμα ανάδυσης της Ακροδεξιάς, νιώθοντας ότι μπήκαν στην πολιτική για να υπηρετήσουν αυτό τον σκοπό. Ότι είναι η στιγμή τους και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα ενός πολιτικού – του Τραμπ- που είναι ο,τι πιο κοντινό στον φασισμό της εποχής μας».