Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ρητή δέσμευση ότι η βάση της Σούδας δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης «αγωνιά για την κριτική που θα δεχτεί από τα δεξιά. Είναι απαράδεκτο ο πρωθυπουργός να έρχεται στη Βουλή και να μιλά παρεμπιπτόντως για τον πόλεμο».

Πρόσθεσε πως «μία φράση όφειλε να πει ο πρωθυπουργός. Η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εκτός νατοϊκού πλαισίου. Όπως έκανε ο Σάντσεθ». Μιλώντας για τον πόλεμο, υπογράμμισε ότι «η επίθεση αυτή παραβιάζει κάθε ηθικό και πολιτικό κανόνα, την ώρα που διεξάγονταν διαπραγματεύσεις. Ποιος επωφελείται; Το επιχείρημα της αναγκαίας αλλαγής καθεστώτος το έχουν πληρώσει οι λαοί της περιοχής με πολύ αιματηρό τρόπο. Κανείς δεν διαφωνεί για μία δημοκρατία στο Ιράν αλλά αυτό δεν θα γίνει με τη στρατιωτική επέμβαση της ακροδεξιάς».

Κατά τον ίδιο, «η επίθεση αυτή έχει στόχο τη διάλυση του κράτους που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της δυτικής ισχύος. Το Ισραήλ κύριε Μητσοτάκη είναι ο επιτιθέμενος. Επιδιώκει με τη βία την επιβολή ισχύος από τη Γάζα μέχρι τον Λίβανο με γενοκτονικές μεθόδους».

«Γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε πως «η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν είναι θέμα κάποιων ρομαντικών ή όρος για να μην μετατραπεί ο κόσμος σε ζούγκλα», συμπληρώνοντας πως «στον χάρτη η επόμενη χώρα μετά την Κύπρο είναι η Ελλάδα».

Διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο. Η ιστορία δείχνει ότι διολισθαίνεις στον πόλεμο. Αυτό συνιστά κλιμάκωση. Πιστεύετε ότι η ταύτιση με τον Νετανιάχου θα λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας; Τι σημαίνει η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και οι δηλώσεις περί συνδιαμόρφωσης στην περιοχή; Στα κρυφά συζητιούνται τόσο κρίσιμα ζητήματα για τα πυρηνικά της Γαλλίας;».

Τέλος, ανέφερε πως η Νέα Αριστερά ζητεί προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή όπως και σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, όπου, υπενθυμίζεται, χθες απέστειλε -μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, σχετική επιστολή.

Ο κ. Χαρίτσης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην ιστορική απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής, χαρακτηρίζοντάς την, «απόφαση ορόσημο της Μεταπολίτευσης». Όπως είπε, «είναι οξυγόνο για την ελληνική δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η σκέψη μας πηγαίνει στα θύματα. Στον Παύλο Φύσσα, στον Σαχζάτ Λουκμάν. Χρωστάμε πολλά στη Μάγδα Φύσσα, στις οικογένειες των θυμάτων, στους δικηγόρους, στις οργανώσεις. Μην μας το παρουσιάζει και αυτό ως επιτυχία ο Μητσοτάκης, έλεος πια. Είναι ο αγώνας μίας κοινωνίας».