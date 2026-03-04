Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς και την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων F16 στην Κύπρο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά στην επιστολική ψήφο των αποδήμων.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Γίνεται με έναν στόχο μόνο. Να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία» ανέφερε στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες σημείωσε.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «προτεραιότητα είναι η επιστροφή των πολιτών που το επιθυμούν».

Θέλω να ζητήσω από τους πολίτες μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου, πρόσθεσε, «να φροντίσουν για την προσωπική τους ασφάλεια και η πολιτεία μόλις αυτό καταστεί δυνατό θα μεριμνήσει για την επιστροφή τους».

Σημείωσε ακόμη, ότι η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του λαού, με απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού και του βαλιστικού προγράμματος για να πάψει να αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ειρήνη».

Ανέφερε ακόμη πως από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε σε υψηλή στρατιωτική και διπλωματική ετοιμότητα.

«Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια και αλυσιδωτές κρίσεις που φτάνουν στην Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.