ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στο θέμα της εύρεσης προσώπου κοινής αποδοχής για επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών σχολιάζει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη».

«Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… ‘κατ’ εξακολούθηση ψεύτη’ προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Και υπογραμμίζει: «Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε ‘συμφωνία’ αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε ‘τηλεφωνική επικοινωνία’ κ.ο.κ.».

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί», διαμηνύει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σάς έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε».

Η επίθεση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ειρωνεύθηκε τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη, ισχυρίσθηκε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης συνομίλησε επανειλημμένα με τον κ. Ανδρουλάκη για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 3/5 που επιτρέπει την ανάδειξη επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών.

«Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας», ανέφερε, μάλιστα, υποστηρίζοντας πως Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης έχουν μιλήσει το τελευταίο τρίμηνο «πάνω από 20 φορές».