Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών και την πιθανή απόφαση της κυβέρνησης να επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή όπως ζήτησε χθες η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στον Real Fm κληθείς, αρχικά, να πάρει θέση για τον χαρακτηρισμό του προς την κυβέρνηση ως «πολιτική συμμορία» επέμεινε και εξήγησε:

«Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται, όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, και με την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στην περίπτωση αυτή μάλιστα έχουμε αποδείξεις ότι ο εν λόγω Εισαγγελέας είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις και ήταν αυτός που είχε διατάξει την παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη. Δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί;»

Για να αποφευχθεί η όποια σύγχυση, συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς, «να πω ότι για τις φερόμενες ως νόμιμες επισυνδέσεις το Πλημμελειοδικείο μπόρεσε να κρίνει και μέσα από την δικαστική διαδικασία προέκυψαν νέα στοιχεία που δημιουργούν την εντύπωση σύνδεσης με το Predator. Υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator και γι’ αυτό εμείς λέμε να γίνει εξεταστική ώστε να δούμε αν υφίσταται ενιαίο κέντρο».

«Παράλληλα έχουμε τον κ. Ντίλιαν να λέει ότι πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις . Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου, μπορεί να είναι ψεύτης, αλλά θα περίμενα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών να προβεί στις ελάχιστες ανακριτικές ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να ακούγονται αυτά τα αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και να μένουν αναπάντητα από αυτήν. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν θέλει την έρευνα; Εδώ υπάρχει οσμή παραβίασης της εθνικής ασφάλειας. Τί εικόνα δίνουμε για παράδειγμα στην Τουρκία; Μα ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να παρακολουθούν.Το σαφές στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα και κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει», ανέφερε στηλιτεύοντας τη στάση της κυβέρνησης».

Για το θέμα της εξεταστικής

Αναφορικά με το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τόνισε:

Ενώ για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα αρνηθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές επικαλούμενη το άρθρο 144, ο Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως «η κυβέρνηση αυτή είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Μπορεί λοιπόν ο χαρακτηρισμός περί καθεστώτος να είναι βαρύς αλλά η κυβέρνηση με τις πρακτικές της δυστυχώς τον επιβεβαιώνει.

Το άρθρο 144 αναφέρεται ρητά στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρότασή μας. Όποιος, δε, την διαβάσει θα το επιβεβαιώσει. Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση αυτού του άρθρου 144 θα είναι ακόμη μια θεσμική εκτροπή Είναι άλλο πράγμα η εθνική ασφάλεια και άλλο η εξωτερική πολιτική. Αν η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να διαβάσει την πρότασή μας θα καταλάβει ότι με τη στρατηγική της κινδυνεύει να πέσει η ίδια στην παγίδα που στήνει».

Σχετικά με τα κεντρικά θέματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ασκεί μία πολυθεματική και δομική αντιπολίτευσή» και στάθηκε στην πρόταση του Κινήματος για την τετραήμερη εργασία.

«Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Ανοίξαμε έναν διάλογο που φάνηκε ότι η κυβέρνηση είναι βαθιά ανακόλουθη με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πρότασή μας είναι προσεγμένη και εξηγεί που μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο άμεσα και που μπορεί να γίνει στο μέλλον μέσω φορολογικών κινήτρων. Η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα την εβδομάδα.

Στην Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρον το μέτρο, όπως και στη Μεγάλη Βρετανία.

Όπως τόνισε, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε κατά ποσοστό 85% μετά την πιλοτική εφαρμογή εγκαταστάθηκε ως μόνιμο μέτρο. «Αυτό, προφανώς έχουμε πει ότι, αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων και βέβαια αυτό θα μπορεί να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενώ υπογράμμισε πως «όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας – χαμηλή παραγωγικότητα, φθηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση – έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας και άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία, δηλαδή, που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαρθρωτικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο πολλές μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας που μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής».

Στον απόηχο, δε, της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στα “πανωτόκια” από την ελληνική κυβέρνηση ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι «η κυβέρνηση παρουσίασε την κίνηση αυτή ως δική της πρωτοβουλία ενώ είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία την οποία ενσωμάτωσε ασθμαίνοντας. Τρέχουν να προλάβουν για να μην έχει το κράτος κυρώσεις».

Έδωσε, επίσης, έμφαση στο γεγονός ότι «ο κ. Θεοδωρικάκος διέψευσε τον Πρωθυπουργό στο ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ. Θα αφορά μόνο στα νέα δάνεια άρα οι υφιστάμενοι δανειολήπτες των καταναλωτικών δανείων που έχουνε φάει τα πανωτόκια και έχουνε δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσα οφείλουν και τώρα και θα αφορά μόνο στα νέα δάνεια. Να θυμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα και 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος».

Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις

«Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας α’ κατοικίας και ο περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής που αγοράστηκε ένα δάνειο. Έχουμε ανακινήσει το ζήτημα του ελβετικού φράγκου που λέμε ότι τα δύο τρίτα της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις και μιλάμε με ένα fund για να βρούμε μια λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν διαταγή πληρωμής ή διαταγή πλειστηριασμού για να “εκβιάσουν” να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες πρέπει να υπάρξει το εξής: όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει κάποιες ενέργειες και αν το κάνει αυτές να θεωρούνται άκυρες ,διαφορετικά είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα όχι επειδή είναι μπαταχτσήδες αλλά επειδή υπάρχει ένα βαθιά άδικο σύστημα . Αν μπει κάποιος στο e-auction θα δει καθημερινά να βγαίνουν γκαρσονιέρες και μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες, ακριβώς γιατί με το Ηρακλής ΙΙ τα επιχειρησιακά σχέδια , όπου έχουν τα funds προϋποθέτουν ρευστοποιήσεις για την έκπτωση των κρατικών εγγυήσεων . Άρα, είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής ΙΙ, “εκπλειστηριάστε για να πάρετε τα χρήματα της ”. Άρα, θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση», κατέληξε ολοκληρώνοντας το συλλογισμό του επ’ αυτού».