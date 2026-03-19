Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19 Μαρτίου 2026, 18:37

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Από τις εσχατιές της χώρας, στην ακριτική Αλεξανδρούπολη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του με αναμενόμενες αναφορές στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας, κάτι το αναμενόμενο από τη στιγμή που φλέγεται η Μέση Ανατολή και η χώρα εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένο καθεστώς συμμαχιών που οφείλεται καθαρά σε συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα η αναφορά του περί ανάγκης για μια «νέα εθνική πυξίδα» δημιουργεί άλλα δεδομένα στο πώς αντιλαμβάνεται ο πρώην πρωθυπουργός την εξωτερική πολιτική, σε συνδυασμό πάντα με την κυοφορία του πολιτικού σχηματισμού του οποίου θα ηγηθεί. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μίλησε ξεκάθαρα για απεμπλοκή της χώρας από τη λογική του «πρόθυμου» και «προβλέψιμου» συμμάχου. Μια λογική που μόνο σε περιπέτειες μπορεί να εμπλέξει τη χώρα.

Η ανάγκη της «εθνικής πυξίδας»

Όπως είπε στην ομιλία του, «είναι σημαντικό, κρίσιμο, υπαρξιακό ζήτημα για την πατρίδα μας να έχει εθνική πυξίδα. Που να μην έχει κολλημένη τη βελόνα της στην Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Που να έχει σημείο αναφοράς τα εθνικά μας συμφέροντα και την Ευρώπη. Αλλά να μπορεί να κινείται και στη Δύση και στην Ανατολή. Και στον Βορρά και στον Νότο». Και με αφορμή ακριβώς αυτό, συμπλήρωσε, «Εθνική πυξίδα σημαίνει να έχεις το σθένος να πεις «όχι» στις ΗΠΑ και στη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων, όταν οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα και τα εθνικά της συμφέροντα. Όπως έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας».

Ήταν η δεύτερη φορά –μετά και την προηγούμενη βιβλιοπαρουσίαση στην Κοζάνη- που ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ισπανού πρωθυπουργού, γνωρίζοντας την επίδραση που είχε η στάση του στο προοδευτικό κοινό της χώρας μας, όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει στα παιχνίδια πολέμου των ΗΠΑ. Πέρα όμως από την επίδραση, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να επενδύσει πολιτικά στο γεγονός ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός που έχει ταχθεί ξεκάθαρα με την επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ και δεν ακολουθεί την πολιτική της ΝΔ ή τα… μισόλογα που ακούγονται στο ΠΑΣΟΚ.

Νέα επίθεση σε Μητσοτάκη

Τούτων δοθέντων και λαμβάνοντας υπόψιν τη στάση της κυβέρνησης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και την εγκατάλειψη εκ μέρους της, την αποκαλούμενη «πολυδιάστατη πολιτική» – που αποτελούσε πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων- ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επιλογών του.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη σπουδή του Έλληνα πρωθυπουργού να ξεχνάει το διεθνές δίκαιο (χαρακτηριστικό παράδειγμα η στάση της κυβέρνησης στο θέμα της Βενεζουέλας, αλλά και του Ιράν) προς χάριν των όποιων συμμαχιών που θεωρεί ότι παρέχουν ασφάλεια στη χώρα μας. Όπως είπε:

«Να είμαστε με τους ισχυρούς για να είμαστε ασφαλείς. Όχι με το δίκαιο, τις αξίες μας, την επιμονή στην Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης. Αλλά με τους ισχυρούς. Και μάλιστα εκχωρώντας τους λευκή επιταγή». Υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι όρος ασφάλειας, αλλά πηγή πολλών κινδύνων, «γιατί καθιστά την Ελλάδα μέρος της εμπλοκής και στόχο. Και αποδυναμώνει καθοριστικά τις θέσεις μας στα μείζονα προβλήματα με την Τουρκία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία έγινε χθες και θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όταν και ανακοινώθηκε πως η ελληνική συστοιχία των πυραύλων Πάτριοτ που είναι εδώ και μια πενταετία εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία. αναχαίτισε δύο ιρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο εγκαταστάσεις διυλιστηρίων.

Ο Τσίπρας και οι αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου

Πολλοί θα έλεγαν ότι η ομιλία Τσίπρα είχε ουκ ολίγες αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε και όταν επικαλέστηκε μια φράση του για να υποστηρίξει ότι η σχέση της χώρας με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είμαι μια σχέση «υποτέλειας» (αλλά μια ξεκάθαρη σχέση συμμάχων), αλλά κυρίως όταν κάλεσε τον πρωθυπουργό ν’ αναλάβει πρωτοβουλία ειρήνευσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ απαραίτητο ο Έλληνας πρωθυπουργός να ζητήσει τη σύγκληση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην Κρήτη, ενδεχομένως και με εκπροσώπους από τις αραβικές χώρες και με εκπροσώπους της ναυτιλίας, να μιλήσει για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο και να ζητήσει άμεση κατάπαυση πυρός. Αυτό πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει πραγματικά να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Η πρόταση αυτή θύμισε την περίφημη «πρωτοβουλία των έξι», στα μέσα της δεκαετίας του 80, στην οποία πρωτοστάτησε ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και είχε ως στόχο τον πυρηνικό αφοπλισμό των δύο υπερδυνάμεων. Μάλιστα, τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS είχε δηλώσει ότι διαφωνούσε ευθέως με την πολιτική της κυβέρνησης Ρίγκαν.

Λογοδοσία για τα σκάνδαλα

Βέβαια, από την κριτική του Τσίπρα δεν έλειψαν δύο θέματα που βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα: το σκάνδαλο των υποκλοπών κι εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό το φως μάλιστα των δηλώσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι χθες από τις Βρυξέλλες ότι υπάρχουν κι άλλες δικογραφίες στην Εισαγγελία σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα.

«Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν επιστολές, και είναι πολλά τα στόματα που έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνοντας αφορμή από τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa που εμμέσως εμπλέκει την ελληνική κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Και συνέχισε σημειώνοντας με νόημα: «Και δε θα τη γλιτώσουν χωρίς να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στην δικαιοσύνη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όσος χρόνος κι αν περάσει. Ας το λάβουν υπόψιν τους.»

«Με όρους μαφίας»

Εστιάζοντας στο θέμα της διαφθοράς και των σκανδάλων ο Αλέξης Τσίπρας για δικαιολογημένη αίσθηση ότι «η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Όσο περνά ο καιρός το ένα σκάνδαλο συσσωρεύεται πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μια δυσώδη ατμόσφαιρα. Που φανερώνει ότι η διαφθορά δεν είναι εξαίρεση ή λάθος, αλλά κανόνας και μέθοδος διακυβέρνησης. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών ακολούθησε σειρά σκανδάλων. Με πιο επιφανές το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο των Κέντρων Κατάρτισης. Το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων. Και εσχάτως το σκάνδαλο της συμβουλευτικών εταιριών. Που όλα μαζί στη σειρά διαμορφώνουν την αίσθηση ότι η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
Conference League 19.03.26

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Θέλτα
Europa League 19.03.26

LIVE: Λιόν – Θέλτα

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
Ποδόσφαιρο 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 19.03.26

Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ξεμένει από χρήματα - Βέτο Όρμπαν στο δάνειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων - «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Λεν Ντέιτον: «Δύο πράγματα καταστρέφουν τους συγγραφείς: το αλκοόλ και οι έπαινοι»

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

