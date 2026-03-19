Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Από τις εσχατιές της χώρας, στην ακριτική Αλεξανδρούπολη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του με αναμενόμενες αναφορές στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας, κάτι το αναμενόμενο από τη στιγμή που φλέγεται η Μέση Ανατολή και η χώρα εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένο καθεστώς συμμαχιών που οφείλεται καθαρά σε συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα η αναφορά του περί ανάγκης για μια «νέα εθνική πυξίδα» δημιουργεί άλλα δεδομένα στο πώς αντιλαμβάνεται ο πρώην πρωθυπουργός την εξωτερική πολιτική, σε συνδυασμό πάντα με την κυοφορία του πολιτικού σχηματισμού του οποίου θα ηγηθεί. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μίλησε ξεκάθαρα για απεμπλοκή της χώρας από τη λογική του «πρόθυμου» και «προβλέψιμου» συμμάχου. Μια λογική που μόνο σε περιπέτειες μπορεί να εμπλέξει τη χώρα.

<br />

Η ανάγκη της «εθνικής πυξίδας»

Όπως είπε στην ομιλία του, «είναι σημαντικό, κρίσιμο, υπαρξιακό ζήτημα για την πατρίδα μας να έχει εθνική πυξίδα. Που να μην έχει κολλημένη τη βελόνα της στην Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Που να έχει σημείο αναφοράς τα εθνικά μας συμφέροντα και την Ευρώπη. Αλλά να μπορεί να κινείται και στη Δύση και στην Ανατολή. Και στον Βορρά και στον Νότο». Και με αφορμή ακριβώς αυτό, συμπλήρωσε, «Εθνική πυξίδα σημαίνει να έχεις το σθένος να πεις «όχι» στις ΗΠΑ και στη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων, όταν οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα και τα εθνικά της συμφέροντα. Όπως έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας».

Ήταν η δεύτερη φορά –μετά και την προηγούμενη βιβλιοπαρουσίαση στην Κοζάνη- που ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ισπανού πρωθυπουργού, γνωρίζοντας την επίδραση που είχε η στάση του στο προοδευτικό κοινό της χώρας μας, όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει στα παιχνίδια πολέμου των ΗΠΑ. Πέρα όμως από την επίδραση, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να επενδύσει πολιτικά στο γεγονός ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός που έχει ταχθεί ξεκάθαρα με την επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ και δεν ακολουθεί την πολιτική της ΝΔ ή τα… μισόλογα που ακούγονται στο ΠΑΣΟΚ.

Νέα επίθεση σε Μητσοτάκη

Τούτων δοθέντων και λαμβάνοντας υπόψιν τη στάση της κυβέρνησης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και την εγκατάλειψη εκ μέρους της, την αποκαλούμενη «πολυδιάστατη πολιτική» – που αποτελούσε πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων- ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επιλογών του.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη σπουδή του Έλληνα πρωθυπουργού να ξεχνάει το διεθνές δίκαιο (χαρακτηριστικό παράδειγμα η στάση της κυβέρνησης στο θέμα της Βενεζουέλας, αλλά και του Ιράν) προς χάριν των όποιων συμμαχιών που θεωρεί ότι παρέχουν ασφάλεια στη χώρα μας. Όπως είπε:

«Να είμαστε με τους ισχυρούς για να είμαστε ασφαλείς. Όχι με το δίκαιο, τις αξίες μας, την επιμονή στην Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης. Αλλά με τους ισχυρούς. Και μάλιστα εκχωρώντας τους λευκή επιταγή». Υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι όρος ασφάλειας, αλλά πηγή πολλών κινδύνων, «γιατί καθιστά την Ελλάδα μέρος της εμπλοκής και στόχο. Και αποδυναμώνει καθοριστικά τις θέσεις μας στα μείζονα προβλήματα με την Τουρκία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία έγινε χθες και θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όταν και ανακοινώθηκε πως η ελληνική συστοιχία των πυραύλων Πάτριοτ που είναι εδώ και μια πενταετία εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία. αναχαίτισε δύο ιρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο εγκαταστάσεις διυλιστηρίων.

Ο Τσίπρας και οι αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου

Πολλοί θα έλεγαν ότι η ομιλία Τσίπρα είχε ουκ ολίγες αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε και όταν επικαλέστηκε μια φράση του για να υποστηρίξει ότι η σχέση της χώρας με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είμαι μια σχέση «υποτέλειας» (αλλά μια ξεκάθαρη σχέση συμμάχων), αλλά κυρίως όταν κάλεσε τον πρωθυπουργό ν’ αναλάβει πρωτοβουλία ειρήνευσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ απαραίτητο ο Έλληνας πρωθυπουργός να ζητήσει τη σύγκληση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην Κρήτη, ενδεχομένως και με εκπροσώπους από τις αραβικές χώρες και με εκπροσώπους της ναυτιλίας, να μιλήσει για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο και να ζητήσει άμεση κατάπαυση πυρός. Αυτό πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει πραγματικά να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Η πρόταση αυτή θύμισε την περίφημη «πρωτοβουλία των έξι», στα μέσα της δεκαετίας του 80, στην οποία πρωτοστάτησε ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και είχε ως στόχο τον πυρηνικό αφοπλισμό των δύο υπερδυνάμεων. Μάλιστα, τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS είχε δηλώσει ότι διαφωνούσε ευθέως με την πολιτική της κυβέρνησης Ρίγκαν.

Λογοδοσία για τα σκάνδαλα

Βέβαια, από την κριτική του Τσίπρα δεν έλειψαν δύο θέματα που βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα: το σκάνδαλο των υποκλοπών κι εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό το φως μάλιστα των δηλώσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι χθες από τις Βρυξέλλες ότι υπάρχουν κι άλλες δικογραφίες στην Εισαγγελία σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα.

«Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν επιστολές, και είναι πολλά τα στόματα που έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνοντας αφορμή από τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa που εμμέσως εμπλέκει την ελληνική κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Και συνέχισε σημειώνοντας με νόημα: «Και δε θα τη γλιτώσουν χωρίς να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στην δικαιοσύνη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όσος χρόνος κι αν περάσει. Ας το λάβουν υπόψιν τους.»

«Με όρους μαφίας»

Εστιάζοντας στο θέμα της διαφθοράς και των σκανδάλων ο Αλέξης Τσίπρας για δικαιολογημένη αίσθηση ότι «η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Όσο περνά ο καιρός το ένα σκάνδαλο συσσωρεύεται πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μια δυσώδη ατμόσφαιρα. Που φανερώνει ότι η διαφθορά δεν είναι εξαίρεση ή λάθος, αλλά κανόνας και μέθοδος διακυβέρνησης. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών ακολούθησε σειρά σκανδάλων. Με πιο επιφανές το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο των Κέντρων Κατάρτισης. Το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων. Και εσχάτως το σκάνδαλο της συμβουλευτικών εταιριών. Που όλα μαζί στη σειρά διαμορφώνουν την αίσθηση ότι η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.