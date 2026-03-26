Πάσχα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα
Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα
«Μύρισε» Πάσχα στην Αθήνα και την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026. Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα
Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:
- Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
- Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
- Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
- Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
- ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
