«Καρφιά» από τη σύζυγο του Χολμς μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό: «Σεβαστείτε το όνομα του…» (pic)

Σε… σίριαλ έχει εξελιχθεί το «διαζύγιο» του Ρισόν Χολμς με τον Παναθηναϊκό, καθώς η σύζυγος του Αμερικανού δημοσίευσε νέα αιχμηρή τοποθέτηση μετά τη λύση της συνεργασίας του 33χρονου σέντερ με τους Πράσινους.

Η σύζυγος του Αμερικανού άφησε υπονοούμενα και ζήτησε από τους οπαδούς να δείξουν σεβασμό στο πρόσωπο του Χολμς, διότι όπως ανέφερε πρόκειται για έναν παίκτη που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ για πάνω από μία δεκαετία.

Αναλυτικά το μήνυμα της συζύγου του Χολμς

«Αυτά είναι 10 χρόνια στο ΚΟΡΥΦΑΙΟ επίπεδο. Κάτι που εσείς δεν πρόκειται να καταλάβετε ΠΟΤΕ! Δείξτε λίγο ΣΕΒΑΣΜΟ στο όνομά του», με την ίδια να πλαισιώνει την ανάρτηση με emoji που δείχνουν εκνευρισμό και βίντεο από την παρουσία του Χολμς στο NBA.

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Χολμς και τον Αταμάν που οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συνεργασίας του Αμερικανού με τον Παναθηναϊκό

Όλα ξεκίνησαν από το ματς που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ, εκεί όπου ο Αταμάν είχε βγάλει στη σέντρα τον Χολμς δηλώνοντας πως «κοιμάται στο παρκέ».

«Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο.», είχε αναφέρει ο Αταμάν.

Ακολούθησε ένας «πόλεμος» σχολίων, αρχής γενομένης από τον Χολμς, ο οποίος απάντησε με μία ανάρτηση με emoji που… κλαίνε από τα γέλια, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, στο ημίχρονο του ματς.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σε σκληρή γλώσσα και η σύντροφος του Χολμς για τα όσα έγιναν: «Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται!

Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια».

Τέλος, για τα αιχμηρά σχόλια του Αταμάν προς το πρόσωπο του γιου της είχε μιλήσει και η μητέρα του Ρισόν Χολμς, η οποία ήταν φανερά ενοχλημένη από όσα λέχθηκαν.