Αταμάν: «Εκτός ομάδας ο Χολμς – Είναι θέμα του συλλόγου πλέον»
Μπάσκετ 23 Μαρτίου 2026, 17:45

Αταμάν: «Εκτός ομάδας ο Χολμς – Είναι θέμα του συλλόγου πλέον»

Ο Εργκίν Αταμάν έθεσε εκτός πλάνων τον Αμερικανό σέντερ – «Η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το αντίστοιχο με τον Πανιώνιο για την Stoiximan Greek Basketball League, ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τον Ρισόν Χολμς και για την αναμέτρηση με την Dubai BC στην Βοσνία.

Ο Τούρκος προπονητής «έκοψε» τον Αμερικανό σέντερ για τρίτο σερί ματς και μάλιστα κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Βοσνία τόνισε ότι ο έμπειρος άσος έχει τεθεί εκτός ομάδας και είναι πλέον θέμα της διοίκησης τι μέλλει γενέσθαι με τον Χολμς.

«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στο αεροδρόμιο ενόψει του παιχνιδιού με την Dubai BC στη Βοσνία, για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24/3, 18:00).

Η κόντρα, που έφερε τελικά τη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, ξεκίνησε όταν ο Εργκίν Αταμάν τα «έχωσε» στον Αμερικανό σέντερ, μετά την μέτρια έως απογοητευτική εμφάνισή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για την Stoiximan Greek Basketball League.

Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή υπήρξαν κάποιες αναρτήσεις από τη σύζυγο και τη μητέρα του Ρισόν Χολμς, που αναφερόντουσαν στον Εργκίν Αταμάν και την κριτική που άσκησε ο τεχνικός του Τριφυλλιού στον Αμερικανό σέντερ, με τον έμπειρο κόουτς να θέτει τον 32χρονο εκτός ομάδας.

Ο Χολμς μέχρι τώρα είχε μέσο όρο 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 18:44 λεπτά συμμετοχής σε 19 παιχνίδια της Euroleague, ξεκινώντας βασικός σε 11 εξ αυτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν για το παιχνίδι με την Dubai BC και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Βοσνία:

«Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Είναι θετικό που δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Ντουμπάι. Φυσικά θα προτιμούσα όλα να ήταν καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος και όλοι οι άνθρωποι να ήταν ασφαλείς, ώστε να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Τώρα η κατάσταση έχει έτσι. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Η Dubai είναι δυνατή ομάδα και έχει φουλ ρόστερ τώρα, γιατί μέσα στη σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Για παράδειγμα στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ είχαμε κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είχαν αγωνιστεί οι Μπέικον και Μούσα. Τώρα έχουν γεμάτο ρόστερ και έχουν κερδίσει τα τελευταία, σημαντικά τους παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Είναι σημαντικά για να ανέβουμε στις θέσεις των playoffs και να πάρουμε την καλύτερη θέση.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai.

Θα πάμε με 12 παίκτες. Για μένα δεν υπάρχουν απουσίες γιατί θα έχουμε φουλ ρόστερ. Αν ήμασταν 11, θα έλεγα για απουσίες. Είμαστε 12 και 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό».

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

