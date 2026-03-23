Αταμάν: «Εκτός ομάδας ο Χολμς – Είναι θέμα του συλλόγου πλέον»

Μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το αντίστοιχο με τον Πανιώνιο για την Stoiximan Greek Basketball League, ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τον Ρισόν Χολμς και για την αναμέτρηση με την Dubai BC στην Βοσνία.

Ο Τούρκος προπονητής «έκοψε» τον Αμερικανό σέντερ για τρίτο σερί ματς και μάλιστα κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Βοσνία τόνισε ότι ο έμπειρος άσος έχει τεθεί εκτός ομάδας και είναι πλέον θέμα της διοίκησης τι μέλλει γενέσθαι με τον Χολμς.

«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στο αεροδρόμιο ενόψει του παιχνιδιού με την Dubai BC στη Βοσνία, για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24/3, 18:00).

Η κόντρα, που έφερε τελικά τη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, ξεκίνησε όταν ο Εργκίν Αταμάν τα «έχωσε» στον Αμερικανό σέντερ, μετά την μέτρια έως απογοητευτική εμφάνισή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για την Stoiximan Greek Basketball League.

Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή υπήρξαν κάποιες αναρτήσεις από τη σύζυγο και τη μητέρα του Ρισόν Χολμς, που αναφερόντουσαν στον Εργκίν Αταμάν και την κριτική που άσκησε ο τεχνικός του Τριφυλλιού στον Αμερικανό σέντερ, με τον έμπειρο κόουτς να θέτει τον 32χρονο εκτός ομάδας.

Ο Χολμς μέχρι τώρα είχε μέσο όρο 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 18:44 λεπτά συμμετοχής σε 19 παιχνίδια της Euroleague, ξεκινώντας βασικός σε 11 εξ αυτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν για το παιχνίδι με την Dubai BC και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Βοσνία:

«Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Είναι θετικό που δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Ντουμπάι. Φυσικά θα προτιμούσα όλα να ήταν καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος και όλοι οι άνθρωποι να ήταν ασφαλείς, ώστε να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Τώρα η κατάσταση έχει έτσι. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Η Dubai είναι δυνατή ομάδα και έχει φουλ ρόστερ τώρα, γιατί μέσα στη σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Για παράδειγμα στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ είχαμε κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είχαν αγωνιστεί οι Μπέικον και Μούσα. Τώρα έχουν γεμάτο ρόστερ και έχουν κερδίσει τα τελευταία, σημαντικά τους παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Είναι σημαντικά για να ανέβουμε στις θέσεις των playoffs και να πάρουμε την καλύτερη θέση.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai.

Θα πάμε με 12 παίκτες. Για μένα δεν υπάρχουν απουσίες γιατί θα έχουμε φουλ ρόστερ. Αν ήμασταν 11, θα έλεγα για απουσίες. Είμαστε 12 και 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό».