Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για την πρόκριση οι «πράσινες», για να μείνουν στο κόλπο οι «ερυθρόλευκες»

O Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) στις 17:00 (MEGA News), στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού των play offs του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν οπωσδήποτε το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνουν στη «μάχη» του πρωταθλήματος, μειώνοντας σε 3-1, ενώ από την άλλη πλευρά, οι «πράσινες» θα ψάξουν τη νίκη για το 4-0 που θα τις στείλει στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Από εκεί και έπειτα, στο Επταπύργιο (14.00) ο Αθηναϊκός Qualco με προίκα το 3-0 νίκες θα επιδιώξει άλλη μία απέναντι στον Παναθλητικό για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Από την άλλη η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει για την έκπληξη.

Για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος ο ΠΑΣ Γιάννινα συγκρούεται με τον Πρωτέα Βούλας με την φιλοξενούμενη ομάδα να προηγείται με 2-1 και να χρειάζεται άλλη μια νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση των Play Offs.

Στον Βόλο η Ανόρθωση υποδέχεται τον Αμύντα στην μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Με την σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Αμύντα η ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα ψάχνει την νίκη που θα την κρατήσει στην Α1 Γυναικών, ενώ η Ανόρθωση αναζητά την ισοφάριση.

Εκτός από το παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News), όλες οι υπόλοιπες σημερινές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Το πρόγραμμα της Α1 μπάσκετ γυναικών

Play Offs (1-4) – Σάββατο 21/3

Επταπυργίου 14.00 Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco Λιότσιος-Κλεπουσνιώτου-Καραούλας (Παπαπέτρου) (0-3)

ΣΕΦ (αίθ. 5) 17.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Θεονάς-Σπυρόπουλος-Τεφτίκης (Παυλόπουλος-Βογιατζάκη) (0-3) (Mega News)

Play Offs (5-8) – Σάββατο 21/3

Σ. Καραδήμας 13.30 ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας Λουλουδιάδης-Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος Ν. (Τζαμάκου) (1-2)

Play Out – Σάββατο 21/3

Βόλου 17.30 Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας Αγραφιώτης Ι.-Νέδογλου-Σμπρίνης (Αθανασόπουλος) (1-2)