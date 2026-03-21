Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/3): Δράση με Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 21 Μαρτίου 2026, 08:28

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/3).

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την Α1 μπάσκετ γυναικών και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Παράλληλα, φυσικά υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση και στην Ευρώπη, με ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως το Μπράιτον – Λίβερπουλ, το Μπάγερν – Ουνιόν και το Σεβίλλη – Βαλένθια. Επιπλέον, το μπασκετικό μενού περιλαμβάνει και αγώνες για τη Stoiximan GBL.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (21/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Λίβερπουλ Premier League

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μίλγουολ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Αιγάλεω Super League 2

15:00 Mega News Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ERTSPORTS 1 Προμηθέας-Κολοσσός Ρόδου Basket League

16:30 Novasports Start Κολωνία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Καρδίτσα Basket League

16:30 Novasports 5HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ EFL Championship

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Χετάφε La Liga

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι-ΠΑΟΚ Basket League

18:15 ERTSPORTS 1 Μαρούσι-Μύκονος Basket League

18:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τορίνο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η μέρα

19:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Κόβεντρι EFL Championship

19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 Novasports Start Οσασούνα – Τζιρόνα La Liga

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 4η Μέρα

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Tissot Sprint)

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλαγα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Βαλένθια La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μόβσαρ Εβλόεφ – Λέρον Μέρφι

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Άβες Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Google Strikes Deals to Secure Data Center Power

Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

