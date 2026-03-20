Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά από αυτή τη νίκη οι Πράσινοι ανέβηκαν στο 18-14 και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη για την 6άδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 79-75 την Μιλάνο, η Ζαλγκίρις Κάουνας την Ρεάλ Μαδρίτης με 87-85 και η Μακάμπι την Βιλερμπάν με 89-85.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00

Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30

Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30