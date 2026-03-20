Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά από αυτή τη νίκη οι Πράσινοι ανέβηκαν στο 18-14 και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη για την 6άδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 79-75 την Μιλάνο, η Ζαλγκίρις Κάουνας την Ρεάλ Μαδρίτης με 87-85 και η Μακάμπι την Βιλερμπάν με 89-85.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66
Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν – Dubai BC 74-87
Παρί – Παρτίζαν 81-90
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00
Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30
Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30
- Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν την ευκαιρία
- Χέιζ-Ντέιβις: «Eίναι ομάδα του Λεσόρ και του Ναν, έκανα ό,τι μπορούσα»
- Λειψία – Χοφενχάιμ 5-0: Παράσταση για ένα ρόλο
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- Αταμάν: «Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη»
- Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
- Παρκς – Σάκκαρη 2-0: Χαμηλή… πτήση και αποκλεισμός για τη Μαρία
- Ζαλγκίρις – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85: Πήραν το «θρίλερ» οι Λιθουανοί
