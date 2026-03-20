Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στην τελευταία περίοδο και να πάρει μια πολύτιμη νίκη με 82-74 στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας πως η ομάδα του πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, στάθηκε στις εμφανίσεις των Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, ενώ αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Στην τελευταία περίοδο παίξαμε επιθετική άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας. Ο Ναν ξεκίνησε να σκοράρει, έχανε για τρεις περιόδους σουτ. Ο Σλούκας έβγαλε τις ασίστ. Ο Χέιζ ήταν ο MVP, ο Ρογκαβόπουλος ήταν πολύ καλός. Για εμένα ο καλύτερος ήταν ο Χουάντσο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, ιδίως αν αναλογιστείτε ότι βρεθήκαμε πίσω με 12 πόντους.

Είδαμε ότι έχουμε αρκετές στρατηγικές επιλογές. Παίξαμε με Χουάντσο και Ντέιβις στο «4» ,»5″. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ απόψε. Και ο Γκραντ έπαιξε πολύ καλά. Ο ΜακΙντάιρ είναι πολύ δύσκολος να τον σταματήσεις, αλλά το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό είναι το ΟΑΚΑ, αυτή είναι η ατμόσφαιρα που μας έδωσε τον τίτλο πριν δυο χρόνια. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας υποστήριξαν. Τους χρειαζόμαστε όλους σε κάθε παιχνίδι δίπλα μας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν.