Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν τον κράτησε ζωντανό με ένα επιθετικό κρεσέντο στο φινάλε και τον οδήγησε στη νίκη με 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Πράσινους πλέον να ανεβαίνουν στο 18-14 και να παραμένουν ζωντανοί στο κόλπο για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, πιάνοντας και τους Σέρβους που έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 20 πόντους, ενώ ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε άλλους 19, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχει 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε 15 πόντους και από 12 έκαστος, οι Τσίμα Μονέκε και Τζόελ Μπολομπόι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ερυθρό Αστέρα να χτυπά κοντά στο καλάθι και να προηγείται με 11-6 στο 3′, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 11-11 στο 5′ με ένα μικρό σερί 5-0. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες αντάλλαζαν καλάθια, με τους Πράσινους να περνούν μπροστά με 20-19 στο 8′. Όμως στα τελευταία λεπτά, οι Σέρβοι έτρεξαν ένα σερί 8-0 με δύο σουτ του Μπάτλερ και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +8 με το 27-20.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με τον Ερυθρό Αστέρα να φτάνει και στο +9 (29-20), όμως ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τους αντιπάλους του να ξεφύγουν, μειώνοντας σε 33-30 στο 15′. Οι Σέρβοι διατηρούσαν το προβάδισμα, με τους Πράσινους 41-3 στο 19′. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +7 με το 48-41.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά στο δεύτερο μέρος μένοντας χωρίς στα δύο πρώτα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός πάντως βρήκε ρυθμό με τον Χέιζ-Ντέιβις και μείωσε σε 52-50 στο 25′. Κάπου εκεί ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε ένα σερί 10-0 και βρέθηκε στο 62-50 στο 28′, παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά. Ένα μικρό σερί 5-0 όμως, έδειξε ότι οι Πράσινοι έχουν… σφυγμό, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 62-55 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είδε τον Ναν να τον βάζει ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας 65-63 στο 32′, ενώ στο 34′ έβαλε μπροστά τους Πράσινους με 66-65. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε το 72-67 στο 36′, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε 72-71 στο 37′. Ένα μεγάλο σουτ του Ερνανγκόμεθ όμως και κάποια καλάθια από Ναν και Χέιζ-Ντέιβις «καθάρισαν» το ματς για τους Πράσινους που επικράτησαν εν τέλει με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

