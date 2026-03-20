Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20 Μαρτίου 2026, 23:27

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν τον κράτησε ζωντανό με ένα επιθετικό κρεσέντο στο φινάλε και τον οδήγησε στη νίκη με 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Πράσινους πλέον να ανεβαίνουν στο 18-14 και να παραμένουν ζωντανοί στο κόλπο για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, πιάνοντας και τους Σέρβους που έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 20 πόντους, ενώ ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε άλλους 19, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχει 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε 15 πόντους και από 12 έκαστος, οι Τσίμα Μονέκε και Τζόελ Μπολομπόι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ερυθρό Αστέρα να χτυπά κοντά στο καλάθι και να προηγείται με 11-6 στο 3′, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 11-11 στο 5′ με ένα μικρό σερί 5-0. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες αντάλλαζαν καλάθια, με τους Πράσινους να περνούν μπροστά με 20-19 στο 8′. Όμως στα τελευταία λεπτά, οι Σέρβοι έτρεξαν ένα σερί 8-0 με δύο σουτ του Μπάτλερ και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +8 με το 27-20.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με τον Ερυθρό Αστέρα να φτάνει και στο +9 (29-20), όμως ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τους αντιπάλους του να ξεφύγουν, μειώνοντας σε 33-30 στο 15′. Οι Σέρβοι διατηρούσαν το προβάδισμα, με τους Πράσινους 41-3 στο 19′. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +7 με το 48-41.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά στο δεύτερο μέρος μένοντας χωρίς στα δύο πρώτα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός πάντως βρήκε ρυθμό με τον Χέιζ-Ντέιβις και μείωσε σε 52-50 στο 25′. Κάπου εκεί ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε ένα σερί 10-0 και βρέθηκε στο 62-50 στο 28′, παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά. Ένα μικρό σερί 5-0 όμως, έδειξε ότι οι Πράσινοι έχουν… σφυγμό, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 62-55 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είδε τον Ναν να τον βάζει ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας 65-63 στο 32′, ενώ στο 34′ έβαλε μπροστά τους Πράσινους με 66-65. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε το 72-67 στο 36′, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε 72-71 στο 37′. Ένα μεγάλο σουτ του Ερνανγκόμεθ όμως και κάποια καλάθια από Ναν και Χέιζ-Ντέιβις «καθάρισαν» το ματς για τους Πράσινους που επικράτησαν εν τέλει με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

