Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το ματς με τη Μπασκόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μπασκόνια με σκορ 90-80 στο ΣΕΦ, για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Μια μέρα μετά, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε και την… παραδοσιακή πλέον παρακάμερα του αγώνα, αποτυπώνοντας την αποθέωση στον Γιώργο Μπαρτζώκα από τον κόσμο πριν το τζάμπολ του ματς, αλλά και πολλά άλλα.

Την ίδια αντιμετώπιση είχε και ο προπονητής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μόλις οι κάμερες έδειξαν τον Βάσκο τεχνικό, ενώ ξεχωρίζουν επίσης η ενέργεια και οι πανηγυρισμοί του Ταϊρίκ Τζόουνς, τα αυτόγραφα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και αρκετά ακόμα πλάνα που κατέγραψαν οι «ερυθρόλευκοι».

Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τον αγώνα με την Μπασκόνια: