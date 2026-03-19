Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Επτά ματς σε 13 βράδια, τα πέντε για την Euroleague δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι κανονική άσκηση ετοιμότητας, για κάθε κλαμπ. Ακόμη και για τον Ολυμπιακό που απόψε νικώντας – τη Μπασκόνια, έχει να λέει πως μέσα από αυτή την περιπέτεια πήρε αγκαλιά το πλεονέκτημα της έδρας. Από αυτά τα επτά ματς, κατάφερε να νικήσει τα έξι (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρί, Πανιώνιος, Φενέρ, Μπασκόνια), χάνοντας μόνο στο Μόντε Κάρλο με game winner του Ματ Στραζέλ.

Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, έχοντας λοιπόν στην δωδεκάδα τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ. Από την άλλη ο Γκαλμπιάτι υστερήθηκε τις υπηρεσίες των Μάρκους Χάουαρντ, Τάντας Σεντεκέρσκις και Ουσμάν Ντιόπ. Με νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τη Φενέρ (22-9) στις 22 νίκες, με δύο περισσότερα ματς βέβαια (22-11), αποκτώντας όμως την ίδια στιγμή έδαφος για την δεύτερη θέση, με την Βαλένθια να χάνει από την Μπαρτσελόνα λίγες ώρες νωρίτερα και να πέφτει στο 20-12.

Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με τους Τρεντ Φόρεστ και Γιουτζίν Ομορούγι να οδηγούν την ομάδα τους σε σερί 10-4. Για τον Ολυμπιακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν το πρόσωπο του πρώτου δεκαλέπτου με 10 πόντους, όμως στο τέλος της περιόδου βρίσκονταν ακόμη πίσω με 19-24. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, Λουάου-Καμπαρό και Βεζένκοφ πήραν μπρος, με τον πρώτο να πετυχαίνει 8 πόντους και τον δεύτερο 12, ενώ η μάχη στη ρακέτα ανάμεσα σε Ομορούγι (9 πόντοι) και Μιλουτίνοφ (15 πόντοι)ήταν καθοριστική για το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Γιώργου πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 41-40 και τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να συνδυάζονται για τους 27 από αυτούς.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έδειξε το ταλέντο του στην επίθεση, βάζοντας 28 πόντους, με τους Βεζένκοφ να φτάνει τους 20 στο ματς και ο Ντόρσεϊ με ξέσπασμα στο τέλος της περιόδου έφτασε τους 14. Η Μπασκόνια όμως με τους Ομορούγι και Λουάου-Καμπαρό κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 22 πόντους και πηγαίνοντας στο τέταρτο δεκάλεπτο ούσα πίσω μόλις 7 πόντους. Εκεί οπού με τον Μιλουτίνοφ στον πάγκο, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε μπρος και με κάρφωμα μετά από κάρφωμα έβαλε 8 συνεχόμενους πόντους και έβαλε τους Ερυθρόλευκους μπροστά με διψήφια διαφορά. Οι γκαρντ του Γκαλμπιάτι όμως έριξαν ξανά την διαφορά στους 4 (82-78), με 2:30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη.

Από κει και πέρα η Μπασκόνια ήταν πολύ άστοχη, όπως και ο Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες με δύο καλάθια του Φουρνιέ και μία βολή του Τζόουνς έκαναν το 87-70 και κλείδωσαν τη νίκη.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοφ (20 πόντοι, 9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ σε 27 λεπτά), αλλά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (17 πόντοι, 7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κερδισμένα φάουλ επίσης σε 23 λεπτά), με 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και οι δύο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 20 (9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 15 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 3 (1), Μιλουτίνοβ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 4, ΜακΚίσικ 2, Τζόουνς 15 (6/6 δίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Φουρνιέ 6 (2/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 11 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σίμονς 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Νάουελ, Βιγιάρ 4, Ομορούγι 18 (4/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Λουγουαγού-Καμπαρό 14 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστ 11 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σπανιόλο 2, Ρατζέβιτσους 2, Φρις 9 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα)

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
Euroleague 19.03.26

«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»

Ανάβουν φωτιές ιταλικά δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα ανανεώσει με την Μπολόνια και υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή.

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Τα στοιχεία 19.03.26

Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

