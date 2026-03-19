Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Επτά ματς σε 13 βράδια, τα πέντε για την Euroleague δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι κανονική άσκηση ετοιμότητας, για κάθε κλαμπ. Ακόμη και για τον Ολυμπιακό που απόψε νικώντας – τη Μπασκόνια, έχει να λέει πως μέσα από αυτή την περιπέτεια πήρε αγκαλιά το πλεονέκτημα της έδρας. Από αυτά τα επτά ματς, κατάφερε να νικήσει τα έξι (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρί, Πανιώνιος, Φενέρ, Μπασκόνια), χάνοντας μόνο στο Μόντε Κάρλο με game winner του Ματ Στραζέλ.

Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, έχοντας λοιπόν στην δωδεκάδα τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ. Από την άλλη ο Γκαλμπιάτι υστερήθηκε τις υπηρεσίες των Μάρκους Χάουαρντ, Τάντας Σεντεκέρσκις και Ουσμάν Ντιόπ. Με νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τη Φενέρ (22-9) στις 22 νίκες, με δύο περισσότερα ματς βέβαια (22-11), αποκτώντας όμως την ίδια στιγμή έδαφος για την δεύτερη θέση, με την Βαλένθια να χάνει από την Μπαρτσελόνα λίγες ώρες νωρίτερα και να πέφτει στο 20-12.

Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με τους Τρεντ Φόρεστ και Γιουτζίν Ομορούγι να οδηγούν την ομάδα τους σε σερί 10-4. Για τον Ολυμπιακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν το πρόσωπο του πρώτου δεκαλέπτου με 10 πόντους, όμως στο τέλος της περιόδου βρίσκονταν ακόμη πίσω με 19-24. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, Λουάου-Καμπαρό και Βεζένκοφ πήραν μπρος, με τον πρώτο να πετυχαίνει 8 πόντους και τον δεύτερο 12, ενώ η μάχη στη ρακέτα ανάμεσα σε Ομορούγι (9 πόντοι) και Μιλουτίνοφ (15 πόντοι)ήταν καθοριστική για το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Γιώργου πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 41-40 και τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να συνδυάζονται για τους 27 από αυτούς.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έδειξε το ταλέντο του στην επίθεση, βάζοντας 28 πόντους, με τους Βεζένκοφ να φτάνει τους 20 στο ματς και ο Ντόρσεϊ με ξέσπασμα στο τέλος της περιόδου έφτασε τους 14. Η Μπασκόνια όμως με τους Ομορούγι και Λουάου-Καμπαρό κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 22 πόντους και πηγαίνοντας στο τέταρτο δεκάλεπτο ούσα πίσω μόλις 7 πόντους. Εκεί οπού με τον Μιλουτίνοφ στον πάγκο, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε μπρος και με κάρφωμα μετά από κάρφωμα έβαλε 8 συνεχόμενους πόντους και έβαλε τους Ερυθρόλευκους μπροστά με διψήφια διαφορά. Οι γκαρντ του Γκαλμπιάτι όμως έριξαν ξανά την διαφορά στους 4 (82-78), με 2:30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη.

Από κει και πέρα η Μπασκόνια ήταν πολύ άστοχη, όπως και ο Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες με δύο καλάθια του Φουρνιέ και μία βολή του Τζόουνς έκαναν το 87-70 και κλείδωσαν τη νίκη.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοφ (20 πόντοι, 9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ σε 27 λεπτά), αλλά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (17 πόντοι, 7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κερδισμένα φάουλ επίσης σε 23 λεπτά), με 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και οι δύο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 20 (9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 15 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 3 (1), Μιλουτίνοβ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 4, ΜακΚίσικ 2, Τζόουνς 15 (6/6 δίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Φουρνιέ 6 (2/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 11 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σίμονς 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Νάουελ, Βιγιάρ 4, Ομορούγι 18 (4/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Λουγουαγού-Καμπαρό 14 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστ 11 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σπανιόλο 2, Ρατζέβιτσους 2, Φρις 9 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα)