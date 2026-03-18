Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 104-87 και «πάτησε» ακόμη πιο γερά στην πρώτη τετράδα, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει τρομερό παιχνίδι και να σκοράρει 36 πόντους!

Οι ερυθρόλευκοι παρά τις απουσίες των Τζόουνς, Μόρις και Τζόσεφ, νίκησαν εύκολα την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, ανέβηκαν σε ρεκόρ 21-11 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση και 1,5 νίκη μακριά από την κορυφή και την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 22-9 αλλά και ματς λιγότερο από τον Ολυμπιακό, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπερκάλυψε την ήττα από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και έχει την ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια έχει τη δυνατότητα για ακόμη μια σεζόν να διεκδικήσει την κορυφή στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει τερματίσει πρώτος δύο φορές, με τελευταία να είναι η περσινή, όπου όμως αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Final Four από τη Μονακό. Η Φενέρμπαχτσε έχει ακόμη τον πρώτο λόγο για την κορυφή, όμως δεν έχει εύκολο πρόγραμμα, αφού παίζει 4 παιχνίδια μακριά από την έδρα της και έχει τρία δύσκολα ματς εντός κόντρα σε Αρμάνι, Ζαλγκίρις και Ρεάλ που διεκδικούν τα Play off.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς περισσότερο και 3 εντός έδρας παιχνίδια και 3 εκτός. Παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες (Μπασκόνια εντός και Βιλερμπάν εκτός) και από εκεί και πέρα έχει δύο πολύ δύσκολα ματς εκτός έδρας με Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του για την κορυφή κι έχοντας και την ισοβαθμία μπορεί να προσπεράσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αν είναι σε ισοβαθμία.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

19/3 Ολυμπιακός – Μπασκόνια (32η αγωνιστική)

24/3 Βαλένθια – Ολυμπιακός (33η αγωνιστική)

3/4 Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (35η αγωνιστική)

7/4 Ολυμπιακός – Ρεάλ (36η αγωνιστική)

9/4 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός * (37η αγωνιστική)

16/4 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (38η αγωνιστική)

Το πρόγραμμα της Φενέρμπαχτσε

20/3 Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι

24/3 Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε

27/3 Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις

1/4 Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

7/4 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

9/4 Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης

16/4 Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε

