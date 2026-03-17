Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενερμπαχτσέ (pic)

Πραγματοποιώντας μια πολύ σπουδαία εμφάνιση, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ με 104-87, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και πέτυχε την 21η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στο συγκρότημα του Γιασικεβίτσιους ο Ολυμπιακός είναι πλέον μόνος δεύτερος στη βαθμολογία, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να αφήνει πίσω τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια, που έχουν από 20-11.

Οι ισπανικές ομάδες, ωστόσο, έχουν από 31 παιχνίδια, αντί για 32 που έχουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι έδωσαν νωρίτερα το ματς για την 34η αγωνιστική, στο οποίο επικράτησαν της Παρί στη Γαλλία με 104-87.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε την Παρί με 93-82 και η Παρτιζάν την Ντουμπάι με 88-74.

Η βαθμολογία:

Οι εξ αναβολής αγώνες

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 93-82

Παρτίζαν – Dubai BC 88-74

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00

Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15

Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30

Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45