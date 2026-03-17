Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, της πήρε τη διαφορά από το πρώτο ματς που ήταν +8 και ανέβασε το ρεκόρ του στο 21-11.

Τρομερή εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ που είχε μάτι που… γυάλιζε, σταματώντας στους 36 πόντους, με άξιο συμπαραστάτη του τον Σάσα Βεζένκοφ που σταμάτησε στους 24.

Σε απίστευτη μέρα ήταν και ο Χόρτον-Τάκερ για τους Τούρκους που έβαλε 30, όμως δεν έφτανε για την ομάδα του. Για τη Φενέρ 15 είχε ο Μπιμπέροβιτς και 16 ο Μπόλντγουιν.

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-7 με τον Μπόστον να σκοράρει με κάρφωμα στο 2’. Ο Βεζένκοφ με συνεχόμενους πόντους έκανε το 9-7 για τον Ολυμπιακό στο 4’. Ο Μπιμπέροβιτς με δύο συνεχόμενα τρίποντα και ο Μπιρσέν με ένα έδωσαν αέρα +7 και σκορ 13-20 στο 7’.

Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μείωσαν στο -3 για τον Ολυμπιακό και σκορ 17-20 στο 8’. Ο Χόρτον-Τάκερ με έξι συνεχόμενους πόντους έκανε το 19-26 για τους Τούρκους στο 9’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τρίποντο του Κόλσον και σκορ 23-29 υπέρ της Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε σαν τον… χείμαρρο την δεύτερη περίοδο και με συνεχόμενου πόντους του Φουρνιέ και ένα κάρφωμα του Γουόρντ που… σήκωσε το ΣΕΦ στον αέρα, προηγήθηκε με 30-29 στο 13’. Ο Φουρνιέ ήταν μαγικό, έφτασε τους 13 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο με γκολ φάουλ στο 15’ με το οποίο έκανε το 40-34.

Ο Χολ έδωσε προβάδισμα +10 στον Ολυμπιακό κάνοντας από κοντά το 46-36 στο 17’. Ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο και ο Χόρτον-Τάκερ με κάρφωμα μείωσαν στο -5 και σκορ 48-43 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τρίποντο του Κόλσον και το σκορ στο 48-46 υπέρ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ προσηλωμένος στην άμυνα στην τρίτη περίοδο και με τον Βεζένκοφ να σκοράρει συνεχόμενους πόντους έκανε το 54-46 στο 22΄. Ο Ολυμπιακός με floater του Γουόκαπ ξέφυγε με +14 και σκορ 60-46 στο 24’.

Ο Κόλσον από κοντά μείωσε στο -9 για τη Φενέρ στο 26’ και αφού προηγουμένως ο Μπόλντγουιν είχε 5 συνεχόμενους πόντους. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 65-55, απάντησε όμως το Χόρτον-Τάκερ που μείωσε σε 65-58 για την τουρκική ομάδα στο 27’. Η Φενέρμπαχτσε με τον Ζάγκαρς μείωσε σε 69-63 στο 28’. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +7 και σκορ 74-67.

Η τελευταία περίοδος τελείωσε με τον Χόρτον-Τάκερ να παίρνει από το χέρι την ομάδα του και φτάνοντας τους 24 πόντους μείωσε σε 76-72 στο 31’. Ο Τάκερ μείωσε κι άλλο στο -4 (78-75), με τον Φουρνιέ να απαντάει κάνοντας το 81-75 στο 33’.

Ο Φουρνιέ έφτασε τους 28 και έκανε το 85-77 στο 35’. Ο Γάλλος ήταν υπερηχητικός και με καλάθι και φάουλ έκανε και το 88-77. Φουρνιέ και Γουόκαπ εκτόξευσαν την διαφορά στο +15 και σκορ 96-81 στο 37’. Ο Βεζένκοφ με καλάθι και φάουλ έκανε το 101-84 για τον Ολυμπιακό στο 39’. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να διαλύει τη Φενέρ με 104-87 στο Φάληρο, ανεβαίνοντας στο 21-11.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ 24 (10/11 δίποντα, 4/4 βολές), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 10 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ασίστ), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Μιλουτίνοβ 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Χολ 4 (2 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 36 (9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ασίστ σε 23:25)

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 16 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 4 λάθη), Χόρτον-Τάκερ 30 (8/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Μπόστον 6 (3/6 δίποντα), Μπιμπέροβιτς 15 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπιτίμ, Ζάγκαρς 2, Κόλσον 13 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μπιρτς 2