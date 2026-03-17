Μπαρτζώκας: «Επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση, ήταν υπέροχο για εμάς»
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. κάνοντας ειδική αναφορά στους Φουρνιέ και Βεζένκοφ.
- Το Spotify ενδέχεται να αποκτήσει σύντομα μια λειτουργία που οι χρήστες περιμένουν εδώ και 15 χρόνια
- Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
- Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
- Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η χήρα του Τράγκα – Απολογήθηκε για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή 13 εκατ. ευρώ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας της Φενερμπαχτσέ με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στην επίθεση της ομάδας του και φυσικά στους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, που ήταν οι πρωταγωνιστές της «ερυθρόλευκης» νίκης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο flash interview:
«Ηταν υπέροχο για εμάς, είδατε την επίδρασή των Βεζένκοφ και Ουόκαπ, και έκαναν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Δεν είχαμε και εμείς και εκείνοι σημαντικούς παίκτες. Αξίζουν και στις δύο ομάδες να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη.
Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα τη δεύτερη περίοδο, κάναμε λάθη και δεν δώσαμε φάουλ. Ημασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο και απέναντι στη Φενέρ πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Και επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ».
- Μπαρτζώκας: «Επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση, ήταν υπέροχο για εμάς»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενερμπαχτσέ (pic)
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ
- Ο Αντσελότι αποκάλυψε γιατί άφησε εκτός Μουντιάλ τον Νεϊμάρ – Τι απάντησε ο Βραζιλιάνος
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0: Απίστευτη πρόκριση με ανατροπή για τα «λιοντάρια» (vid)
- Με Καραλή και Τεντόγλου η Εθνική ομάδα στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
- LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
