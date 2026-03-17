Μπαρτζώκας: «Επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση, ήταν υπέροχο για εμάς»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας της Φενερμπαχτσέ με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στην επίθεση της ομάδας του και φυσικά στους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, που ήταν οι πρωταγωνιστές της «ερυθρόλευκης» νίκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο flash interview:

«Ηταν υπέροχο για εμάς, είδατε την επίδρασή των Βεζένκοφ και Ουόκαπ, και έκαναν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Δεν είχαμε και εμείς και εκείνοι σημαντικούς παίκτες. Αξίζουν και στις δύο ομάδες να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη.

Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα τη δεύτερη περίοδο, κάναμε λάθη και δεν δώσαμε φάουλ. Ημασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο και απέναντι στη Φενέρ πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Και επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ».