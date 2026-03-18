Φουρνιέ: «Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας»
Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην επιβεβλημένη αντίδραση που έπρεπε να βγάλει ο Ολυμπιακός μετά την κακή ήττα στη Μονακό.
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε πράγματα και… θαύματα για τον Ολυμπιακό στο εμφατικό 104-87 επί της Φενέρμπαχτσε πετυχαίνοντας μάλιστα και ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 36 πόντους (32π. ήταν το προηγούμενο).
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος σταρ αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά τη Μονακό, ενώ αποθέωσε τον κόσμο για την απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ:
«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας. Έπρεπε να γυρίσουμε την κατάσταση μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μονακό. Ένιωθα πολύ καλά από την αρχή.
Αυτή είναι η ατμόσφαιρα για την οποία ήρθα στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να είμαι εδώ. Κάθε παίκτης πρέπει να το ζήσει αυτό μία φορά στη ζωή του. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο ματς κόντρα στην Μπασκόνια».
