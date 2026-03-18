Ολυμπιακός: Το πρόγραμμά του μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague
Δείτε αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός προκειμένου να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδο της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και επικράτησε με 104-87 στην εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.
Πλέον οι Ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα να δώσουν έξι αγώνες στην κανονική διάρκεια της κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωσης μέχρι να μπουν στη μάχη των πλέι οφ για να διεκδικήσουν μια θέση στο Final Four της Αθήνας.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί την Μπασκόνια την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια έχει δύο εκτός έδρας ματς με Βαλένθια και Βιλερμπάν.
Εν συνεχεία ακολουθεί το παιχνίδι με τη Ρεάλ στο ΣΕΦ, το εκτός έδρα ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και κλείνει τις υποχρεώσεις του με την Αρμάνι Μιλάνο στο Φάληρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα που έχει μπροστά του στη Euroleague o Ολυμπιακός
Πέμπτη 19 Μαρτίου 21:15: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (32η αγωνιστική)
Τρίτη 24 Μαρτίου 21:30: Βαλένθια – Ολυμπιακός (33η αγωνιστική)
Παρασκευή 3 Απρλίου 21:00: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (35η αγωνιστική)
Τρίτη 7 Απριλίου 21:15: Ολυμπιακός – Ρεάλ (36η αγωνιστική)
Πέμπτη 9 Απριλίου 21:05: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός * (37η αγωνιστική)
Πέμπτη 16 Απριλίου 21:15: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (38η αγωνιστική)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις