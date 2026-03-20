Ο γνωστός Βεζένκοφ: 20 πόντοι και… μία ντρίμπλα κόντρα στη Μπασκόνια (vid)
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι μακράν ο πιο... οικονομικός σκόρερ της Ευρωλίγκας και αυτό επιβεβαίωσε και κόντρα στη Μπασκόνια, όταν χρειάστηκε μόλις μία ντρίμπλα για να πετύχει 20 πόντους!
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-80 της Μπασκόνια και είχε για άλλη μια φορά σε εξαιρετική βραδιά των Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε εδώ και μέρες από τον τραυματισμό του και ήταν σαν να μην έλειψε.
Πραγματοποίησε εμφάνιση MVP (20 πόντοι, 9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ σε 27 λεπτά) και… τρέλανε για ακόμη μία φορά τη Euroleague.
Αυτό, φάνηκε και στο βίντεο που δημοσίευσαν τα επίσημα social media της διοργάνωσης, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει 20 πόντους, αλλά να πραγματοποιεί μόλις μία ντρίπλα με τη μπάλα, στις προσπάθειές του για σουτ, στους πόντους που πέτυχε.
Δείτε το σχετικό βίντεο της Euroleague με τον Βεζένκοφ
@euroleague Sasha: minimal dribbles maximum art 🎨🤌#euroleague #olympiacos #vezenkov #basketballchallenge ♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) – perfectpanda
«Τρεις για 28»
Κόντρα στη Μακάμπι, στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, ο Βεζένκοφ πέτυχε 28 πόντους, όντας ο MVP του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, με την Euroleague να κάνει ένα βίντεο αφιερωμένο σε εκείνον. Η διοργανώτρια αρχή αναφέρθηκε ακόμα μία φορά στα κατορθώματα του Βεζένκοφ και στο πόσες ντρίμπλες χρειάστηκε για να βάλει τους 28 πόντους που σημείωσε στο παιχνίδι.
Ο Βεζένκοφ χρειάστηκε να σκάσει μόλις τρεις φορές την μπάλα στο έδαφος, με την Euroleague να υπολογίζει πως ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού έβαλε 9.3 πόντους μέσο όρο ανά ντρίμπλα στο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.
@euroleague 9.3 POINTS PER DRIBBLE 😤 #euroleague #vezenkov #olympiacos #basketballchallenge ♬ Silent Shadows of Antimatter – Ernesto P. Neto
Είναι πλέον… ρουτίνα κάτι τέτοιο από τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού, αφού όσους περισσότερους πόντους συνηθίζει να πετυχαίνει, τόσο λιγότερες φορές συνηθίζει να σκάει τη μπάλα. Φέτος, ο Βεζένκοφ έχει 29 ματς στη Euroleague, όλα ως βασικός, με 19,5 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 23,6 στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Και ελάχιστες ντρίπλες…
- Ο γνωστός Βεζένκοφ: 20 πόντοι και… μία ντρίμπλα κόντρα στη Μπασκόνια (vid)
- Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Φουρνιέ και χάνει Παναθηναϊκό
- Τέλος εποχής στην Μπιλμπάο: Ο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρησή του
- Η Μπανταλόνα αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL
- Απίθανο: Συμπαίκτης του Τζόλη κλήθηκε σε δύο Εθνικές ομάδες
- Μυθικές καταστάσεις: Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε σε… στρατιωτική βάση το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα (vid)
- Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης (pic)
- Το απίθανο κορεό της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό και η… ναυμαχία της Ναυπάκτου (vid)
