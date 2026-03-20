Ο γνωστός Βεζένκοφ: 20 πόντοι και… μία ντρίμπλα κόντρα στη Μπασκόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-80 της Μπασκόνια και είχε για άλλη μια φορά σε εξαιρετική βραδιά των Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε εδώ και μέρες από τον τραυματισμό του και ήταν σαν να μην έλειψε.

Πραγματοποίησε εμφάνιση MVP (20 πόντοι, 9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ σε 27 λεπτά) και… τρέλανε για ακόμη μία φορά τη Euroleague.

Αυτό, φάνηκε και στο βίντεο που δημοσίευσαν τα επίσημα social media της διοργάνωσης, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει 20 πόντους, αλλά να πραγματοποιεί μόλις μία ντρίπλα με τη μπάλα, στις προσπάθειές του για σουτ, στους πόντους που πέτυχε.

«Τρεις για 28»

Κόντρα στη Μακάμπι, στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, ο Βεζένκοφ πέτυχε 28 πόντους, όντας ο MVP του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, με την Euroleague να κάνει ένα βίντεο αφιερωμένο σε εκείνον. Η διοργανώτρια αρχή αναφέρθηκε ακόμα μία φορά στα κατορθώματα του Βεζένκοφ και στο πόσες ντρίμπλες χρειάστηκε για να βάλει τους 28 πόντους που σημείωσε στο παιχνίδι.

Ο Βεζένκοφ χρειάστηκε να σκάσει μόλις τρεις φορές την μπάλα στο έδαφος, με την Euroleague να υπολογίζει πως ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού έβαλε 9.3 πόντους μέσο όρο ανά ντρίμπλα στο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.

Είναι πλέον… ρουτίνα κάτι τέτοιο από τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού, αφού όσους περισσότερους πόντους συνηθίζει να πετυχαίνει, τόσο λιγότερες φορές συνηθίζει να σκάει τη μπάλα. Φέτος, ο Βεζένκοφ έχει 29 ματς στη Euroleague, όλα ως βασικός, με 19,5 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 23,6 στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Και ελάχιστες ντρίπλες…