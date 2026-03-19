Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ 90-80 της Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 22/11. Μια συγκομιδή που τον εδραιώνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στο πλεονεκτημα της έδρας στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Πειραιώτες έχουν 33 παιχνίδια, καθώς έχουν δώσει ήδη το ματς της 34ης αγωνιστικής με την Παρί στη Γαλλία, όπου επικράτησαν με 104-87.

Από εκεί και πέρα, στα άλλα αποψινά παιχνίδια, η Μπαρτσελόνα κέρδισε εκτός έδρας την Βαλένθια με 66-62, η Μονακό την Εφές στην Τουρκία με 98-93 και η Χάποελ την Βίρτους με 109-91, η Ντουμπάι την Μπάγερν με 87-74 και η Παρτιζάν την Παρί με 90-81.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00

Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30

Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30