Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Ο Ολυμπιακός έχει την κορυφαία φροντ λάιν στην Ευρωλίγκα και φυσικά δεν χρειάζονταν το παιχνίδι με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, για να επιβεβαιωθεί η υπεροπλία των πειραιωτών στο «πέντε».

Θα πρέπει όμως εδώ να σταθούμε στην εικόνα που είχαν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς απέναντι στους Ισπανούς, καθώς οι δύο σέντερ των πρωταθλητών Ελλάδας έκαναν σπουδαία δουλειά για να πάρει η ομάδα τους τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να διαθέτει μια τριάδα ψηλών (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ) που δεν έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη και είναι προφανές ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρον την δύναμη των «ερυθρόλευκων» στο «πέντε».

Φάνηκε άλλωστε αυτό και στο παιχνίδι απέναντι στους Βάσκους, με τους δύο ψηλούς του Ολυμπιακού να κάνουν την διαφορά.

Ήταν σημαντικό για τους πειραιώτες πως ο Τζόουνς έκανε καλό παιχνίδι, γιατί είναι ένα πεντάρι που συνεργάζεται καλά με τους περιφερειακούς στο πικ εν ρολ, προσφέροντας γρήγορο «βύθισμα» στην αντίπαλη άμυνα μετά την πάσα στον γκαρντ.

Το είδαμε να γίνεται σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας του λιμανιού, το είδαμε και κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να «χτίσει» πάνω στην υπεροχή που έχει κοντά στο καλάθι κι αυτό βλέπουμε να κάνει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Δεν πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Ντόντα Χολ στην μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρ.

Η συνεισφορά του Αμερικανού στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν σημαντική κι αυτό άλλωστε φάνηκε από τις επιδόσεις του Ολυμπιακού το διάστημα που ο Χολ ήταν στο παρκέ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν έπιασαν υψηλά στάνταρντς απόδοσης στο ματς με τους Βάσκους, αλλά υπήρχε και μεγάλη κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό βέβαια που μετράει πάνω απ’ όλα είναι η νίκη και ο Ολυμπιακός πέτυχε τον στόχο τους.

Το πλεονέκτημα έδρας ενόψει πλέι οφ είναι στα χέρια των «ερυθρόλευκων» και η ομάδα του λιμανιού έχει παλέψει σκληρά στην διάρκεια της σεζόν για να φτάσει μέχρι εδώ. Χρειάζονται δύο νίκες ακόμα για να «κλειδώσουν» οι πρωταθλητές Ελλάδας μια θέση στην τετράδα και όσο νωρίτερα το κάνουν τόσο το καλύτερο γι’ αυτούς.