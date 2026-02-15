«Είναι υπέροχος από την πρώτη μέρα»: Τα λόγια του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Μιλουτίνοφ

Το δικό του σχόλιο για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς μιλώντας στο Meridian Sport, αποκαλύπτοντας τη στήριξη που έλαβε από τον Σέρβο σέντερ από την πρώτη στιγμή της κοινής τους παρουσίας στον Ολυμπιακό.

Παρότι οι δύο ψηλοί θεωρητικά «παλεύουν» για τα λεπτά στη θέση «5», ο Τζόουνς ξεκαθάρισε πως η μεταξύ τους σχέση είναι εξαιρετική, με τον Μιλουτίνοφ να λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγητικά.

Τα λόγια του Τζόουνς για τον Μιλουτίνοφ

«Ήταν υπέροχος από την πρώτη μέρα. Στην πραγματικότητα, ήδη από τη δεύτερη μέρα που προπονηθήκαμε μαζί, ήταν εκεί για μένα. Σε κάθε βήμα, για κάθε ερώτηση, για οτιδήποτε – ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα, είτε είχε να κάνει με την πόλη είτε με οτιδήποτε άλλο. Με βοηθούσε και πραγματικά ήταν τεράστια στήριξη. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά», ανέφερε.

Σε μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις σε EuroLeague και πρωτάθλημα, η χημεία στη frontline αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, με τον Μιλουτίνοφ να αναλαμβάνει και ρόλο «μέντορα» για τον συμπαίκτη του.