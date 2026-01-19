Τζόουνς: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο μας»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο Τρίτη (20/1, 19:15), με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει το ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους στη Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες πρέπει να βάλουν την μπάλα στο καλάθι και να ελέγξουν τον ρυθμό, ενώ ξεκαθάρισε πως όταν είναι ο εαυτός του τότε παίζει σκληρά και ο κόσμος θα το εκτιμήσει.

Οι δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς:

Αντιμετώπισες την Μακάμπι με την Παρτίζαν πριν από τρεις εβδομάδες και πιθανότατα την γνωρίζεις καλύτερα από τους συμπαίκτες σου. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι αυτό;

«Πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ και να κοντρολάρουμε τον ρυθμό. Να είμαστε physical και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, να βάζουμε την μπάλα στο καλάθι. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τα λάθη μας και με την άμυνά μας να τους περιορίσουμε στον αριθμό των κατοχών τους».

Ευχαριστήθηκες το ντεμπούτο σου στο ΣΕΦ στον αγώνα με το Μαρούσι;

«Ναι, απλά απολαμβάνω να παίζω μπάσκετ. Αγαπώ το περιβάλλον που βρίσκομαι τώρα και είμαι απλά χαρούμενος που παίζω μπάσκετ».

Πώς σε έχουν υποδεχθεί οι φίλοι της ομάδας αυτό το πρώτο διάστημα;

«Υπέροχα. Με καλωσορίζουν από την πρώτη ημέρα. Ήδη από τον αγώνα με την Μπάγερν, που δεν αγωνίστηκα, άκουσα τις φωνές τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ομάδας και ήταν κάτι φανταστικό. Όσο είμαι ο εαυτός μου και παίζω σκληρά, νομίζω ότι θα το εκτιμούν».

Έχεις κάποιο μήνυμα για αυτούς;

«Απλά να συνεχίζουν να μας στηρίζουν και ανυπομονώ να τους δω και να τους ακούσω αύριο το βράδυ».