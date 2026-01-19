sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Τζόουνς: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο μας»
Τζόουνς: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο μας»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, ενώ στάθηκε και στο ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο Τρίτη (20/1, 19:15), με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει το ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους στη Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες πρέπει να βάλουν την μπάλα στο καλάθι και να ελέγξουν τον ρυθμό, ενώ ξεκαθάρισε πως όταν είναι ο εαυτός του τότε παίζει σκληρά και ο κόσμος θα το εκτιμήσει.

Οι δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς:

Αντιμετώπισες την Μακάμπι με την Παρτίζαν πριν από τρεις εβδομάδες και πιθανότατα την γνωρίζεις καλύτερα από τους συμπαίκτες σου. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι αυτό;

«Πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ και να κοντρολάρουμε τον ρυθμό. Να είμαστε physical και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, να βάζουμε την μπάλα στο καλάθι. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τα λάθη μας και με την άμυνά μας να τους περιορίσουμε στον αριθμό των κατοχών τους».

Ευχαριστήθηκες το ντεμπούτο σου στο ΣΕΦ στον αγώνα με το Μαρούσι;

«Ναι, απλά απολαμβάνω να παίζω μπάσκετ. Αγαπώ το περιβάλλον που βρίσκομαι τώρα και είμαι απλά χαρούμενος που παίζω μπάσκετ».

Πώς σε έχουν υποδεχθεί οι φίλοι της ομάδας αυτό το πρώτο διάστημα;

«Υπέροχα. Με καλωσορίζουν από την πρώτη ημέρα. Ήδη από τον αγώνα με την Μπάγερν, που δεν αγωνίστηκα, άκουσα τις φωνές τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ομάδας και ήταν κάτι φανταστικό. Όσο είμαι ο εαυτός μου και παίζω σκληρά, νομίζω ότι θα το εκτιμούν».

Έχεις κάποιο μήνυμα για αυτούς;

«Απλά να συνεχίζουν να μας στηρίζουν και ανυπομονώ να τους δω και να τους ακούσω αύριο το βράδυ».

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο 19.01.26

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Eurogroup 19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στη in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

