Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί του Αμαρουσίου (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου με 100-89 και συνέχισε το απόλυτο σερί νικών του στη Stoiximan GBL.

Μια μέρα μετά τον αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης, με πλούσιο θέαμα από τα highlights του ματς, αλλά και όμορφες εικόνες, με πολλές οικογένειες, μωρά και μικρά παιδιά να βρίσκονται με τους γονείς τους στις κερκίδες.

Δείτε το βίντεο

«Ο αγώνας με το Μαρούσι ήταν ένα ακόμη αξέχαστο family game day, που συνδυάστηκε με νίκη, πλούσιο θέαμα και πολλές δράσεις εντός και εκτός παρκέ, καθώς και μια συναρπαστική… baby κούρσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πειραϊκή ΚΑΕ στη δημοσίευσή της.

Επόμενο ραντεβού για τους Πειραιώτες, είναι αυτό απέναντι στη Μακάμπι (20/12) για την πρώτη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί στη Euroleague.