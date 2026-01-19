«Πληγωμένη» στο ΣΕΦ η Μακάμπι: Με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα της Τρίτης (20/1, 19:30), στο ΣΕΦ, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ισραηλινούς ωστόσο να αναμένονται με τρεις σημαντικές απουσίες στο Φαληρικό γήπεδο.

Ο λόγος για τους Τζον Ντιμπαρτολομέο, Λόνι Γουόκερ και Ζακ Χάκινς, που αποτελούν σημαντικά «χαρτιά» για τους Ισραηλινούς και τον Όντεντ Κάτας. Ειδικά ο Λόνι Γουόκερ είναι «κλειδί» στο επιθετικό κομμάτι για την ομάδα του λαού και θα είναι πολύ σημαντική απώλεια.

Τα προβλήματα τραυματισμών των τριών παικτών της Μακάμπι

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους λόγους που δεν θα είναι οι διαθέσιμοι οι τρεις παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Ντιμπαρτολομέο τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα νίκη επί της Χάποελ Χολόν, ο Γουόκερ είναι εκτός δράσης από την αρχή του 2026 με πρόβλημα στον αριστερό ώμο, ενώ ο Χάκινς είναι τραυματίας από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ σε αυτή τη διαβολοβδομάδα (20/1, 18:30) και δύο μέρες μετά και συγκεκριμένα την Πέμπτη (22/1, 21:05) θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της για την 24η αγωνιστική της Euroleague.