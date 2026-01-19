Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Είναι καλό για όλους μας ότι ήρθε στον Ολυμπιακό»

Ο Ντόντα Χολ παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι για την 23η αγωνιστική της Euroleague (20/1, 19:15).

Ο Αμερικανός στάθηκε στην προσθήκη του Τζόουνς και υπογράμμισε ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών βοηθάει τόσο εκείνον όσο και τον Μιλουτίνοφ να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χολ:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε στα τρία τελευταία ματς. Να παίξουμε περισσότερη άμυνα για 40 λεπτά. Η επίθεση θα μιλήσει από μόνη της. Είχαμε μία συνάντηση, κοιταχτήκαμε τον καθρέπτη και είδε ο καθένας τι πρέπει να κάνει καλύτερα. Είμαστε αρκετά συμπαγείς από τότε.

Είναι καλό για όλους μας. Ο ένας βγάζει από τον άλλο το καλύτερο δυνατό, το κάναμε και πριν εγώ με τον Μιλουτίνοβ. Δεν άλλαξαν πολλά τώρα που είναι και ο Ταϊρίκ ο ένας βγάζει το καλύτερο από τον άλλο. Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο, για να δώσουμε νίκες στην ομάδα.»