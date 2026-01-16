sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16 Ιανουαρίου 2026 | 13:03
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε πριν λίγες μέρες τον Ταϊρίκ Τζόουνς, σε μία κίνηση που έκανε… κρότο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τότε, ο Ντόντα Χολ, αντί να… μουτρώσει και να αρχίσει να αγχώνεται δείχνει να είναι πιο απελευθερωμένος και πιο ανεβασμένος από ποτέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δημιουργήσει πλέον ίσως την καλύτερη frontline στη Euroleague, έχοντας τον καλύτερο και πιο φορμαρισμένο σέντερ της διοργάνωσης (Νίκολα Μιλουτίνοφ) και πίσω του τους Τζόουνς και Χολ, σε μία από τις καλύτερες γραμμές ψηλών της ιστορίας του.

Ο Αμερικανός σέντερ κάνει πράγματα και… θαύματα στα τελευταία τέσσερα ματς του Ολυμπιακού στη Euroleague, απέναντι σε αντιπάλους όπως ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρτιζάν. Μάλιστα η άνοδος του Αμερικανού έχει συνδυαστεί και σε 3 νίκες σε αυτά τα τέσσερα ματς για τους Πειραιώτες.

YouTube thumbnail

Ο συναγωνισμός φαίνεται πως έχει λειτουργήσει ευεργετικά στον Χολ, ο οποίος αντί να μουτρώσει ή να αγχωθεί για την θέση του, είναι πιο απελευθερωμένος από ποτέ, με την ψυχολογία του να είναι στα ύψη.

Η διαφορά στην αγωνιστική του προσέγγιση είναι εμφανέστατη, καθώς παίρνει καλύτερες θέσεις, έχει πάρει τα πάνω του και στο ριμπάουντ, ενώ δείχνει πια πως δεν… χάνεται στην άμυνα με αλλαγές, την οποία παίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Γενικώς δείχνει να… μπολιάζεται με την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας και να κατανοεί καλύτερα το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

YouTube thumbnail

Οι αριθμοί του Ντόντα Χολ στα τελευταία τέσσερα ματς

45 πόντοι (11.3 ανά αγώνα)
19/25 δίποντα
7/12 βολές
31 ριμπάουντ (7.8 ανά αγώνα)
3 ασίστ
4 μπλοκ
12 κερδισμένα φάουλ
77 PIR (19.3 ανά αγώνα)
σε 76 λεπτά (19 ανά αγώνα)

Στο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ σε 14.02′ λεπτά συμμετοχής σημείωσε 8 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Απέναντι στη Φενέρ έκανε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι στη Euroleague με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 27.10′ λεπτά συμμετοχής (σε ματς που δεν ήταν διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ).

YouTube thumbnail

Με τους Βαυαρούς στο ΣΕΦ είχε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ με ένα του κάρφωμα να γίνεται και… highlight. Με την Παρτιζάν στη Σερβία είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 18.55′. Συνολικά στη σεζόν, ο Χολ έχει 7.2 πόντους (75% στο δίποντο, 72% στις βολές), 5 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 12.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 16:25.

YouTube thumbnail

Economy
Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

