Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75: Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τη νίκη

Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς το σύνολο του Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 79-75 της Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι τα βρήκαν… σκούρα κόντρα στην Αρμάνι, κυρίως στο πρώτο μέρος, εκεί όπου οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να προηγούνται στο +15 στα μισά της δεύτερης περιόδου (19-34). Στο δεύτερο ημίχρονο η Φενέρ ανέβασε στροφές και με κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ (23π.) κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, με την Αρμάνι να έχει το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (37-29), καθώς η Φενέρ έκανε απανωτά λάθη στις κατοχές, ενώ ο Μπρουκς ήταν «καυτός» και έδινε λύσεις στο σκοράρισμα για τους φιλοξενούμενους.

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, η Φενέρ βελτιώθηκε, διόρθωσε τα κακώς κείμενα στην άμυνα και με πρωταγωνιστή τον Χόρτον-Τάκερ ανέκαμψε και έκανε την ανατροπή φτάνοντας στη νίκη.

Η Φενέρ προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο με +5 (57-52) και στην τελευταία περίοδο, αν και ζορίστηκε κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της για το τελικό 79-75.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν (8 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 16 (8/11 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 23 (6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Μποστον 5, Ντε Κόλο 16 (4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 4 (4 ριμπάουντ), Μπιτίμ 1, Σίλβα 8 (3/5 δίποντα, 4 ριμπαόυντ), Κόλσον 2, Μπιρτς 4 (7 ριμπάουντ)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Έλις 10 (5/8 δίποντα, 5 ασίστ), Μπούκερ 2, Τόνουτ, Μπολμάρο 2, Μπρούκς 22 (6/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα), Λεντέι 10 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίτσι 2, Γκούντουριτς 15 (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Σίλντς 3, Νίμπο 9 (6 ριμπάουντ)