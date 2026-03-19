Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ο Ντέβον Χολ αποτελεί έναν από τους γκαρντ που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και έχουν ήδη απασχολήσει αρκετές ομάδες της Euroleague, μιας και δεν έχει καθίσει ακόμη στο τραπέζι με τη Φενέρμπαχτσε για νέο συμβόλαιο.

Η τούρκικη ομάδα και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεδομένα θα ήθελαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ και τη νέα χρονιά, όμως ακόμη δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις, με αποτέλεσμα να «φουντώνουν» τα σενάρια για το μέλλον του.

Μια από τις ομάδες που ακούγεται για τον Ντέβον Χολ ενόψει καλοκαιριού είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να είναι υπερπλήρης παντού, όμως είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί στα γκαρντ. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι παραπάνω πέρα από σενάρια και φήμες, όπως συμβαίνει και με την Αρμάνι Μιλάνο, που είναι η ομάδα που έχει κάνει διερευνητική κρούση για να δει τις προθέσεις του.

Ο ίδιος ο Ντέβον Χολ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία δεν «καίγεται» να ανανεώσει με τη Φενέρμπαχτσε και ψάχνει κάτι καινούριο, όμως θα καθίσει στο τραπέζι και με τους Τούρκους, που θα του καταθέσουν πρόταση νέου συμβολαίου. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν τα βρουν τότε πολλές ομάδες θα ασχοληθούν με την περίπτωση του και ο Ολυμπιακός με την Αρμάνι είναι πιθανό να είναι σοβαροί διεκδικητές, όπως λένε στην Ιταλία.

«Η Αρμάνι Μιλάνο ενδιαφέρεται πολύ για τον Ντέβον Χολ και θα κάνει πρόταση για να τον φέρει πίσω στην Ιταλία. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στις πλευρές και υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι», ανέφερε στο Χ ο Αντρέα Καλτσόνι, τη στιγμή που λέγεται ότι ο Χολ ψάχνει συμβόλαιο κλειστό διετές με τουλάχιστον 1.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο ετησίως. Και λίγες ομάδες μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα.

Ο Ντέβον Χολ, το Final Four και οι τραυματισμοί

Ο Χολ ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών του περσινού Final Four, πετυχαίνοντας μεγάλα σουτ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Μονακό, οδηγώντας την ομάδα του Σάρας στην κατάκτηση της κούπας.

Φέτος βέβαια, ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και έχει χάσει μεγάλο χρονικό διάστημα της σεζόν, με αποτέλεσμα οι Μπάλντουιν και Χόρτον-Τάκερ να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο. Πρόκειται για έναν παίκτη που ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα και είναι και εξαιρετικός αμυντικός.

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)
Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Σύνταξη
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

