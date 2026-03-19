Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει

Ο Ντέβον Χολ αποτελεί έναν από τους γκαρντ που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και έχουν ήδη απασχολήσει αρκετές ομάδες της Euroleague, μιας και δεν έχει καθίσει ακόμη στο τραπέζι με τη Φενέρμπαχτσε για νέο συμβόλαιο.

Η τούρκικη ομάδα και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεδομένα θα ήθελαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ και τη νέα χρονιά, όμως ακόμη δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις, με αποτέλεσμα να «φουντώνουν» τα σενάρια για το μέλλον του.

Μια από τις ομάδες που ακούγεται για τον Ντέβον Χολ ενόψει καλοκαιριού είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να είναι υπερπλήρης παντού, όμως είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί στα γκαρντ. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι παραπάνω πέρα από σενάρια και φήμες, όπως συμβαίνει και με την Αρμάνι Μιλάνο, που είναι η ομάδα που έχει κάνει διερευνητική κρούση για να δει τις προθέσεις του.

Ο ίδιος ο Ντέβον Χολ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία δεν «καίγεται» να ανανεώσει με τη Φενέρμπαχτσε και ψάχνει κάτι καινούριο, όμως θα καθίσει στο τραπέζι και με τους Τούρκους, που θα του καταθέσουν πρόταση νέου συμβολαίου. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν τα βρουν τότε πολλές ομάδες θα ασχοληθούν με την περίπτωση του και ο Ολυμπιακός με την Αρμάνι είναι πιθανό να είναι σοβαροί διεκδικητές, όπως λένε στην Ιταλία.

«Η Αρμάνι Μιλάνο ενδιαφέρεται πολύ για τον Ντέβον Χολ και θα κάνει πρόταση για να τον φέρει πίσω στην Ιταλία. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στις πλευρές και υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι», ανέφερε στο Χ ο Αντρέα Καλτσόνι, τη στιγμή που λέγεται ότι ο Χολ ψάχνει συμβόλαιο κλειστό διετές με τουλάχιστον 1.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο ετησίως. Και λίγες ομάδες μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα.

Ο Ντέβον Χολ, το Final Four και οι τραυματισμοί

Ο Χολ ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών του περσινού Final Four, πετυχαίνοντας μεγάλα σουτ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Μονακό, οδηγώντας την ομάδα του Σάρας στην κατάκτηση της κούπας.

Φέτος βέβαια, ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και έχει χάσει μεγάλο χρονικό διάστημα της σεζόν, με αποτέλεσμα οι Μπάλντουιν και Χόρτον-Τάκερ να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο. Πρόκειται για έναν παίκτη που ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα και είναι και εξαιρετικός αμυντικός.