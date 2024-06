Στη Φενέρμπαχτσε ο Ντέβον Χολ (vid)

Οι αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της Φενέρμπαχτσε ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζονται, με τον τουρκικό σύλλογο να αποχαιρετά σήμερα (17/6) τον Νικ Καλάθη, και στην συνέχεια να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντέβον Χολ.

Ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ αποχώρησε μετά από μια τριετία στην Αρμάνι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Χολ μέτρησε 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μ.ό. σε 93 αγώνες την τελευταία τριετία στη EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα Ιταλίας.

Αφού έπαιξε στο NCAA με το πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ο Χολ άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στην Αυστραλία με τους Κερνς Τέπανς το 2018 και στη συνέχεια… μοίρασε το χρόνο του ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ του NBA και τη θυγατρική ομάδα τους στην G-League, τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου.

Τον Οκτώβριο του 2020 ο Χολ πέρασε τον Ατλαντικό με προορισμό την Ευρώπη και εντάχθηκε στο δυναμικό της γερμανικής Μπάμπεργκ, πριν μεταπηδήσει το καλοκαίρι του 2021 στην Αρμάνι.

New Character Unlocked 🔓

Welcome to the 💛💙 family, Devon! #DevonIsHere pic.twitter.com/RtbN1HMbxB

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 17, 2024