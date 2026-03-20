Ζαλγκίρις – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85: Πήραν το «θρίλερ» οι Λιθουανοί

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Κάουνας για την 32η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς ύψιστης σημασίας όσον αφορά την βαθμολογία και οι Λιθουανοί έφεραν εις πέρας τη νίκη της χρονιάς, επικρατώντας με 87-85.

Η ομάδα του Μασιούλις με νίκη ανέβηκε στο 18-14, πέρασε τον Παναθηναϊκό από πάνω για την 9η θέση της βαθμολογίας και με μόλις 6 παιχνίδια να απομένουν για τη λήξη της σεζόν, συνεχίζει να παλεύει για μια θέση στην πρώτη εξάδα. Από την άλλη η Ρεάλ με διπλό στην Λιθουανία, ανέβαινε στο 21-11 και ένα ματς πίσω από τον δεύτερο Ολυμπιακό, όμως έπεσε στην τέταρτη θέση, με την Χαποέλ Τελ Αβίβ να ανεβαίνει στην τρίτη.

Η ομάδα του Σκαριόλο ξεκίνησε πολύ δυνατά, με 8 συνεχόμενους πόντους του Οκέκε και στη συνέχεια ένα ξέσπασμα του Χεζόνια, βρέθηκε μπροστά με 22-29, όμως τρεις βολές του Φρανσίσκο διαμόρφωσαν το 25-29 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γάλλος σταρ της Ζαλγκίρις βρήκε ρυθμό και μαζί με τον Γκος, κατάφεραν να οδηγήσουν την ομάδα τους σε σερί για το 51-46. Ο Γιούλ ήταν αυτός που έστειλε την ομάδα του με προβάδισμα στα αποδυτήρια, ευστοχώντας σε δύο σερί τρίποντα (53-55).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν καλάθια και να πηγαίνουν στο τέταρτο δεκάλεπτο με διαφορά τεσσάρων πόντων (68-72).

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι δύο σταρ των γηπεδούχων, Φρανσίσκο και Ράιτ, κατάφεραν να περάσουν για πρώτη φορά στο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, με 1:22 για το τέλος (85-83). Ο Μαλεντόν ισοφάρισε, ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε δύο βολές και η τελευταία επίθεση του αγώνα πέρασε από τα χέρια του Χεζόνια. Ο Κροάτης πήγε για τη νίκη, αστόχησε όμως σε σουτ τριών πόντων και οι Μαδριλένοι φεύγουν ηττημένοι από τη Λιθουανία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 11 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ασίστ), Φρανσίσκο 20 (2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ασίστ), Ράιτ 16 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 4 (2/8 σουτ, 6 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 2, Τουμπέλις 8 (4/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Σλίβα 6 (2), Μπιρούτις 8 (4/7 δίποντα), Μπουτκέβιτσους 7, Ουλάνοβας 5 (1)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Αμπάλδε (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καμπάσο 7 (1/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Οκίκι 8 (1), Χεζόνια 18 (7/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μάλεντον 11 92), Ντεκ 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 12 (3/4 δίποντα, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γιουλ 6 (2/7 σουτ, 4 ασίστ), Φελίς 2