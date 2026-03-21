Παναθηναϊκός: Το κομβικό τάιμ-άουτ του Αταμάν που γύρισε το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
Η… διαφορετική απάντηση του Εργκίν Αταμάν για το τι ειπώθηκε στο τάιμ άουτ πριν την ανατροπή του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (62-50 στο 28′) όμως η… παρέμβαση του Εργκίν Αταμάν, με τάιμ άουτ στα τέλη της τρίτης περιόδου, έβαλε φρένο στους Σέρβους.
Πώς το κατάφερε αυτό; Ο ίδιος έδωσε την απάντηση στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν ρωτήθηκε σχετικά, με τον Τούρκο προπονητή να κάνει κάτι που δεν… συνηθίζει.
Η… διαφορετική απάντηση του Εργκίν Αταμάν
Αποθέωσε τους παίκτες του για τα όσα έκαναν στο πάρκε, όταν (ειδικά φέτος) αρκετές ήταν οι φορές που τους έβγαζε… σέντρα. «Οι παίκτες έπαιξαν εκπληκτικά, έξυπνα στην επίθεση μετά από αυτό το τάιμ άουτ και ακόμη κι αν πεις κάτι καλό στο τάιμ-άουτ, αν δεν σκοράρουν, τότε δεν είναι τίποτα», ανέφερε ο Αταμάν.
Και δεν έμεινε εκεί, συμπληρώνοντας: «Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη», θέλοντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση στα όσα έγιναν και έφεραν την ανατροπή των Πράσινων.
Σε ένα ματς που πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 20 πόντους, ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε άλλους 19 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 13 πόντους, ο Αταμάν δεν επέλεξε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο τάιμ άουτ ως σημείο προσωπικής παρέμβασης που άλλαξε το ματς.
Αντίθετα στάθηκε στην αγωνιστική αντίδραση και στην ποιότητα των παικτών του που επέλεξαν να… βγάλουν στο glass floor του Telecom Center, από εκείνο το σημείο του ματς και μετά…
- Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
- Απίθανο γκολ στην Κροατία μέσω… λακούβας (vid)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για την πρόκριση οι «πράσινες», για να μείνουν στο κόλπο οι «ερυθρόλευκες»
- Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
- Παναθηναϊκός: Το κομβικό τάιμ-άουτ του Αταμάν που γύρισε το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
- Ντουράντ και Γιόκιτς καθάρισαν για Χιούστον και Ντένβερ – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
- Εξαιρετικός Τσιτσιπάς νίκησε τον Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Miami Open
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/3): Δράση με Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις