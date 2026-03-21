Παναθηναϊκός: Το κομβικό τάιμ-άουτ του Αταμάν που γύρισε το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (62-50 στο 28′) όμως η… παρέμβαση του Εργκίν Αταμάν, με τάιμ άουτ στα τέλη της τρίτης περιόδου, έβαλε φρένο στους Σέρβους.

Πώς το κατάφερε αυτό; Ο ίδιος έδωσε την απάντηση στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν ρωτήθηκε σχετικά, με τον Τούρκο προπονητή να κάνει κάτι που δεν… συνηθίζει.

Η… διαφορετική απάντηση του Εργκίν Αταμάν

Αποθέωσε τους παίκτες του για τα όσα έκαναν στο πάρκε, όταν (ειδικά φέτος) αρκετές ήταν οι φορές που τους έβγαζε… σέντρα. «Οι παίκτες έπαιξαν εκπληκτικά, έξυπνα στην επίθεση μετά από αυτό το τάιμ άουτ και ακόμη κι αν πεις κάτι καλό στο τάιμ-άουτ, αν δεν σκοράρουν, τότε δεν είναι τίποτα», ανέφερε ο Αταμάν.

Και δεν έμεινε εκεί, συμπληρώνοντας: «Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη», θέλοντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση στα όσα έγιναν και έφεραν την ανατροπή των Πράσινων.

Σε ένα ματς που πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 20 πόντους, ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε άλλους 19 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 13 πόντους, ο Αταμάν δεν επέλεξε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο τάιμ άουτ ως σημείο προσωπικής παρέμβασης που άλλαξε το ματς.

Αντίθετα στάθηκε στην αγωνιστική αντίδραση και στην ποιότητα των παικτών του που επέλεξαν να… βγάλουν στο glass floor του Telecom Center, από εκείνο το σημείο του ματς και μετά…