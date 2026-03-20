Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Φουρνιέ και χάνει Παναθηναϊκό

Γνωστές έγιναν την Παρασκευή οι ποινές που επιβλήθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Εβάν Φουρνιέ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, για όσα συνέβησαν στο πρόσφατο Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη Stoiximan GBL.

Στον Γάλλο, για το φραστικό επεισόδιο με οπαδό των court seats, επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής. Μάλιστα, ο Φουρνιέ θα απουσιάσει από το ντέρμπι του T-Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στις 30 Μαρτίου, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αυτή την εβδομάδα έχουν ρεπό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, για την ένταση με οπαδούς μετά τη λήξη του παιχνιδιού, επιβλήθηκε πρόστιμο στον τεχνικό των Πειραιωτών.

Τι συνέβη στη Γλυφάδα με Φουρνιέ και Μπαρτζώκα

Υπενθυμίζεται ότι ο Εβάν Φουρνιέ στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο δέχτηκε λεκτική επίθεση από οπαδό του Πανιωνίου, με αποτέλεσμα να αντιδράσει και αυτό να επιφέρει την αποβολή του από τους ρέφερι της αναμέτρησης.

Από εκεί και πέρα, μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε κι εκείνος εξύβριση από δεκάδες φίλους της ομάδας της Νέας Σμύρνης, τόσο την ώρα που μιλούσε στο flash interview, όσο και κατά τη διάρκεια της χειραψίας με την αντίπαλη ομάδα.