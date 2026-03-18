Καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μπαρτζώκα και Φουρνιέ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά με καταγγελία της την τιμωρία των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εβάν Φουρνιέ για όσα έγιναν στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στη Stoiximan GBL, ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εβάν Φουρνιέ.
Αφορμή για την κίνηση των «πρασίνων» στάθηκαν όσα έγιναν στο κλειστό της Γλυφάδας, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Υπενθυμίζεται πως ο Εβάν Φουρνιέ είχε αποβληθεί με ντισκαλιφιέ για επεισόδιο με οπαδό που καθόταν στα court seats του «ΔΑΚ Γλυφάδας», ενώ και ο Έλληνας προπονητής είχε ένταση με την εξέδρα, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού.
Έτσι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να προχωρήσει σε έκανε καταγγελία στη διοργανώτρια αρχή προκειμένου να τιμωρηθούν τόσο ό Γάλλος σταρ, όσο και ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις