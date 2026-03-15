15.03.2026 | 13:14
Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα στην Ποσειδώνος
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15 Μαρτίου 2026, 15:10

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό της Γλυφάδας κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να πάρει ακόμη μία νίκη και μάλιστα επεισοδιακή, επικρατώντας με 79-71, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Οι Κυανέρυθροι του Νέναντ Μάρκοβιτς παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αναμέτρηση και έβαλαν δύσκολα στους Ερυθρόλευκους για σχεδόν 39 λεπτά. Όμως μεγάλα καλάθια από Λαρεντζάκη και Τζόουνς έγειραν την… πλάστιγγα στους φιλοξενούμενους. Επιστροφή στην δράση για Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόρις.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ σκοράροντας 24 πόντους, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ο μοναδικός άλλος διψήφιος έχοντας 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόσεφ Τόμασον σταμάτησε στους 21 πόντους, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να προσθέτει 12.

Στάθηκε πολύ καλά ο Πανιώνιος σε ένα επεισοδιακό ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες αν είναι αρκετά νευρικές και να κάνουν κάποια λάθη, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα έβρισκαν ρυθμό. Έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να χτίσει μια μικρή διαφορά αφού προηγήθηκε με 14-9 στο 5′. Ο Πανιώνιος παρέμεινε κοντά, μειώνοντας σε 17-15 στο 8′, όμως οι Ερυθρόλευκοι με ένα σερί 6-0 έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 23-15.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός άρχισε καλά φτάνοντας στο 28-21 με ένα σουτ του Φουρνιέ, όμως ο Γάλλος άνοιξε διάλογο με έναν οπαδό από τα κορτ στις με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση 6:22 πριν το τέλος. Ύστερα από λίγο ο έμπειρος γκαρντ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, ενώ ο οπαδός απομακρύνθηκε από το γήπεδο. Από τις ποινές ο Πανιώνιος μείωσε σε 28-26 στο 14′, όμως οι Ερυθρόλευκοι απάντησαν με ένα επιμέρους 8-1 για να βρεθούν στο +8 (35-27) στο 16′. Οι Κυανέρυθροι μείωσαν 35-32 στο 18′, με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει στο 39-35 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και έφτασαν στο +9 με το 44-35 στο 22′ την ώρα που ο Πανιώνιος έδειχνε να δυσκολεύεται επιθετικά. Λίγο αργότερα όμως οι Κυανέρυθροι αντέδρασαν πλησιάζοντας στον πόντο με το 49-48 στο 27′. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 58-51 οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 58-54, με την τρίτη περίοδο να κλείνει έτσι.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Πανιώνιου να αρχίσει δυναμικά το τελευταίο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 61-61 στο 32′ και λίγο αργότερα πέρασε μπροστά με 64-63 στο 33′. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στη συνέχεια, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Εκείνος όμως που κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά με το 74-68 στο 38′. Το ματς κάπου εκεί πήρε τον… δρόμο του, αφού οι γηπεδούχοι δεν έβαλαν τα μεγάλα σουτ και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 79-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Ουότσον 9, Λέμον 9, Τόμασον 21, Κράουζε 4, Γκίκας 3, Τέιλορ, Τσαλμπούρης 12, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 6.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 8, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 5, Τζόουνς 11, Ουόκαπ 4, Λαρεντζάκης 9, Μόρις, Νετζήπογλου 1, Πίτερς 6, Χολ 5, Φουρνιέ 6.

Τουρισμός
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Vita.gr
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Σύνταξη
Superleague 2 15.03.26

Live Streaming: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)

Ο Αντρέα Ρινκόν, μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως την έχει μπλοκάρει στο Instagram, με τις φήμες στην Αργεντινή για την σχέση τους να δίνουν και να παίρνουν.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Σύνταξη
Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Σύνταξη
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

