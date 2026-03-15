Ο Φουρνιέ είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου και αποβλήθηκε (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας, με τον Εβάν Φουρνιέ να αποβάλλεται στα μισά της δεύτερης περιόδου, μετά από φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου που βρισκόταν στα court seats.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ των Πειραιωτών έκανε βήματα σε μια φάση του αγώνα, με τον οπαδό του Πανιωνίου να του μιλάει, ενώ λίγο μετά έβαλε τρίποντο και ο διάλογος ανάμεσά τους συνεχίστηκε.

Κάπου εκεί η κατάσταση ξέφυγε, υπήρξε ένταση στο παρκέ, με τους τον Φουρνιέ να αποβάλλεται και τον οπαδό του Πανιωνίου να αποχωρεί από το γήπεδο συνοδεία των ανθρώπων ασφαλείας.

