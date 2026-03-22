Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο (22/3, 16:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρισόν Χολμς να μένει και πάλι εκτός 12άδας από τον Εργκίν Αταμάν, μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Κάπως έτσι η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τους Ναν, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Φαρίντ, για το ματς με τον Πανιώνιο, με τον αποκλεισμό του Αμερικανού σέντερ να έρχεται μετά το… σίριαλ που ξεκίνησα με τις ατάκες του Αταμάν.

«Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll». Ναι, αυτά είναι λόγια του Τούρκου προπονητή, (15/3) στο ημίχρονο του ματς με την ΑΕΚ (15/3).

Τι έχει γίνει με τον Χολμς, την οικογένειά του και τον Αταμάν

Η απάντηση του Χολμς ήταν άμεση, με ανάρτησή του στα social media, ενώ και η σύντροφός του πήρε θέση σε όσα έγιναν γράφοντας σε ανάρτησή της: «Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται! Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια», είχε αναφέρει σχετικά με όσα έγιναν τότε.

Μάλιστα, θέση είχε πάρει και η μητέρα του Αμερικανού, κάνοντας λόγο για «αντιεπαγγελματικός τρόπο διαχείρισης». Πιο συγκεκριμένα είχε πει: «Αποφάσισα σήμερα να βγω ζωντανά και να πάρω θέση στο θέμα. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Εγώ θαυμάζω τον γιο μου (σ.σ. Ρισόν Χολμς). Και πάντα θα τον θαυμάζω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι θαυμάστρια του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε τη νίκη, εγώ πιστεύω πως ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα.

Ο Ρισόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν το λέω επειδή είναι ο γιος μου. Είναι ένας καλός παίκτης. Όταν προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα, όλοι εσείς λέτε πως τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Είναι ένας σόου-μπλόκερ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Όταν τον βγάζετε έξω, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον βάζετε ξανά στο παιχνίδι.

Δεν ψάχνω δικαιολογίες για τον γιο μου, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο. Τον μεγαλώσαμε για να συμπεριφέρεται σαν άνδρας και να έχει υπευθυνότητα. Τον μεγαλώσαμε για να είναι μαχητής. Στην οικογένειά μου είμαστε μαχητές. Υποστηρίζουμε τον Ρισόν, όσο και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα επιτρέψουμε να “σκοτωθεί” το πνεύμα του Ρισόν. Παίζει μπάσκετ από όταν ήταν 8‑9 ετών.

Δεν θεωρώ πως ο τρόπος διαχείρισης του χθεσινού θέματος ήταν ο κατάλληλος. Ήταν αντι‑επαγγελματικός. Το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ιδιωτικά. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο ΝΒΑ, από όσο γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το θέμα δημόσια, όχι ιδιωτικά.

Ο Ρισόν είναι δυνατός χαρακτήρας, ξέρει πώς να επανέλθει, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Μιλήσαμε μαζί του. Τα καυστικά σχόλια είναι γελοία. Όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν είμαστε εχθροί, ο Ρισόν δεν είναι εχθρός.

Κάθε παίκτης από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μάτζικ Τζόνσον είχαν ένα κακό παιχνίδι ή δύο. Ο Ρισόν δεν έπαιξε καν ένα κακό παιχνίδι, έπαιξε ένα κακό δεκάλεπτο. Εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου είναι καλά. Δεν κοιτάζω την αρνητική πλευρά. Θέλω να συνεχίσω να τραγουδώ, We won — we won, Panathinaikos! Πολλές φορές όταν κάνεις ένα κακό παιχνίδι, τιμωρείς από μόνος σου τον εαυτό σου δεν χρειάζεται να το κάνουν και οι άλλοι.

Είναι μεγάλη η πίεση αλλά ο γιος μου έχει αντιμετωπίσει ξανά τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να χειριστεί. Εγώ είμαι η μητέρα του, δεν μου αρέσει να αποκαλούν το γιο μου έτσι. Αλλά βέβαια και θέλω να νικήσει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και να γευτώ το τρόπαιο. Αγαπάμε την ομάδα, ο γενικός διευθυντής είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος.

Ο Ρισόν είναι ο γιος μου και πάντα θα τον στηρίζω Είπαμε αρκετά, πρέπει να πάρουμε τρεις ακόμα νίκες νομίζω, να στηρίζουμε την ομάδα και τους παίκτες. Μπορεί να στεναχωρηθείτε αλλά θυμάστε πως είμαστε στην ίδια ομάδα. Σας αγαπώ και να έχετε καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας».