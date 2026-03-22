Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς
Μπάσκετ 22 Μαρτίου 2026, 15:17

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι εκτός 12άδας, για το ματς με τον Πανιώνιο (22/3, 16:00), μετά το σίριαλ με εκατέρωθεν σχόλια και αναρτήσεις ανάμεσα στον ίδιο, την οικογένειά του και τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο (22/3, 16:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρισόν Χολμς να μένει και πάλι εκτός 12άδας από τον Εργκίν Αταμάν, μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Κάπως έτσι η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τους Ναν, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Φαρίντ, για το ματς με τον Πανιώνιο, με τον αποκλεισμό του Αμερικανού σέντερ να έρχεται μετά το… σίριαλ που ξεκίνησα με τις ατάκες του Αταμάν.

«Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll». Ναι, αυτά είναι λόγια του Τούρκου προπονητή, (15/3) στο ημίχρονο του ματς με την ΑΕΚ (15/3).

Τι έχει γίνει με τον Χολμς, την οικογένειά του και τον Αταμάν

Η απάντηση του Χολμς ήταν άμεση, με ανάρτησή του στα social media, ενώ και η σύντροφός του πήρε θέση σε όσα έγιναν γράφοντας σε ανάρτησή της: «Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται! Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια», είχε αναφέρει σχετικά με όσα έγιναν τότε.

Μάλιστα, θέση είχε πάρει και η μητέρα του Αμερικανού, κάνοντας λόγο για «αντιεπαγγελματικός τρόπο διαχείρισης». Πιο συγκεκριμένα είχε πει: «Αποφάσισα σήμερα να βγω ζωντανά και να πάρω θέση στο θέμα. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Εγώ θαυμάζω τον γιο μου (σ.σ. Ρισόν Χολμς). Και πάντα θα τον θαυμάζω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι θαυμάστρια του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε τη νίκη, εγώ πιστεύω πως ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα.

Ο Ρισόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν το λέω επειδή είναι ο γιος μου. Είναι ένας καλός παίκτης. Όταν προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα, όλοι εσείς λέτε πως τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Είναι ένας σόου-μπλόκερ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Όταν τον βγάζετε έξω, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον βάζετε ξανά στο παιχνίδι.

Δεν ψάχνω δικαιολογίες για τον γιο μου, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο. Τον μεγαλώσαμε για να συμπεριφέρεται σαν άνδρας και να έχει υπευθυνότητα. Τον μεγαλώσαμε για να είναι μαχητής. Στην οικογένειά μου είμαστε μαχητές. Υποστηρίζουμε τον Ρισόν, όσο και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα επιτρέψουμε να “σκοτωθεί” το πνεύμα του Ρισόν. Παίζει μπάσκετ από όταν ήταν 8‑9 ετών.

Δεν θεωρώ πως ο τρόπος διαχείρισης του χθεσινού θέματος ήταν ο κατάλληλος. Ήταν αντι‑επαγγελματικός. Το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ιδιωτικά. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο ΝΒΑ, από όσο γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το θέμα δημόσια, όχι ιδιωτικά.

Ο Ρισόν είναι δυνατός χαρακτήρας, ξέρει πώς να επανέλθει, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Μιλήσαμε μαζί του. Τα καυστικά σχόλια είναι γελοία. Όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν είμαστε εχθροί, ο Ρισόν δεν είναι εχθρός.

Κάθε παίκτης από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μάτζικ Τζόνσον είχαν ένα κακό παιχνίδι ή δύο. Ο Ρισόν δεν έπαιξε καν ένα κακό παιχνίδι, έπαιξε ένα κακό δεκάλεπτο. Εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου είναι καλά. Δεν κοιτάζω την αρνητική πλευρά. Θέλω να συνεχίσω να τραγουδώ, We won — we won, Panathinaikos! Πολλές φορές όταν κάνεις ένα κακό παιχνίδι, τιμωρείς από μόνος σου τον εαυτό σου δεν χρειάζεται να το κάνουν και οι άλλοι.

Είναι μεγάλη η πίεση αλλά ο γιος μου έχει αντιμετωπίσει ξανά τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να χειριστεί. Εγώ είμαι η μητέρα του, δεν μου αρέσει να αποκαλούν το γιο μου έτσι. Αλλά βέβαια και θέλω να νικήσει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και να γευτώ το τρόπαιο. Αγαπάμε την ομάδα, ο γενικός διευθυντής είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος.

Ο Ρισόν είναι ο γιος μου και πάντα θα τον στηρίζω Είπαμε αρκετά, πρέπει να πάρουμε τρεις ακόμα νίκες νομίζω, να στηρίζουμε την ομάδα και τους παίκτες. Μπορεί να στεναχωρηθείτε αλλά θυμάστε πως είμαστε στην ίδια ομάδα. Σας αγαπώ και να έχετε καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας».

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Premier League 22.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Stoiximan GBL 22.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Premier League 22.03.26

Premier League 22.03.26

Stoiximan GBL 22.03.26

Serie A 22.03.26

La Liga 22.03.26

Premier League 22.03.26

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ: Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)
Στίβος 22.03.26

Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο ταλαντούχος άλτης με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο τη φετινή σεζόν – Το προφίλ του 21χρονου Βούλγαρου που «απειλεί» τον Τεντόγλου στον αποψινό τελικό του μήκους.

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
Μπάσκετ 22.03.26

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ
Premier League 22.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Premier League 22.03.26

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες
Woman 22.03.26

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες

Πίσω από την οργάνωση της καθημερινής ζωής κρύβεται μια αόρατη αλλά εξουθενωτική μορφή εργασίας, το ψυχικό φορτίο, που συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες

Stoiximan GBL 22.03.26

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

Serie A 22.03.26

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Εθνική επέτειος 22.03.26

Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Επτά δίκες, ένα έγκλημα 22.03.26

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

La Liga 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
«Μπόντα» 22.03.26

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ
Premier League 22.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Σάντερλαντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

