Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς η δωδεκάδα για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

Εκτός 12άδας για το αποψινό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική της Euroleague άφησε τον Ρισόν Χολμς ο Εργκίν Αταμάν, μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με τον Αμερικανό σέντερ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκος προπονητής του Τριφυλλιού έκραξε τον Ρισόν Χολμς για την εμφάνισή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τη σύζυγο του Αμερικανού να τα… χώνει στους Αταμάν για τη συμπεριφορά του.

Ακολούθησαν διάφορες αναρτήσεις στα social media και απόψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Ρισόν Χολμς, όπως και τους Βασίλη Τολιόπουλο και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ τραυματίας είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Αντίθετα, στην 12άδα συμπεριελήφθη κανονικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.