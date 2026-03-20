Κρίσιμο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ: Ο Παναθηναϊκός παίζει «τελικό» με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (21:15), καθώς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, μετά και τα αποτελέσματα της Πέμπτης στην 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι έχουν μπλέξει για τα καλά με την υπόθεση πρόκριση, ακόμη και μέσω του play in και θέλουν μόνο νίκη κόντρα στους Σέρβους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από σημαντική νίκη επί της Ζάλγκιρις και ανέβηκε στο 17-14, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Ο Ερυθρός Αστέρας από την άλλη έχει ρεκόρ 18-13 και είναι στην 6η θέση, κάτι που σημαίνει ότι με νίκη ο Παναθηναϊκός θα τον «πιάσει» και θα κάνει σημαντικό βήμα για την πρώτη εξάδα.

Βέβαια, οι Σέρβοι πιθανότατα θα παραμείνουν αφεντικό σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς είχαν επικρατήσει με +18 (86-68) στο εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι» στον πρώτο γύρο. Από την άλλη, μία πιθανή ήττα του Παναθηναϊκού θα τον αφήσει με ελάχιστες πιθανότητες για να προλάβει την 6η θέση και να γλιτώσει τα play-in.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας προέρχεται από σπουδαία νίκη με σκορ 79-73 απέναντι στην πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο δεν του πήγε καλά, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 114-91 από την Dubai BC στην Αδριατική λίγκα.

Σχεδόν πλήρης ο Παναθηναϊκός, με απουσίες ο Ερυθρός

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, κάτι που αφήνει στον Εργκίν Αταμάν 15 παίκτες από τους οποίους πρέπει να επιλέξει 12άδα. Από την άλλη πλευρά, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορεί σίγουρα να υπολογίζει στους Ιμπούκα Ιζούντου και Αϊζέια Κάνααν, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάγκο Ντος Σάντος, Νίκολα Κάλινιτς και Χασιέλ Ριβέρο.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).