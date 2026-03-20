sports betsson
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρίσιμο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ: Ο Παναθηναϊκός παίζει «τελικό» με τον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 20 Μαρτίου 2026, 09:03

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην τελική ευθεία της regular season

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (21:15), καθώς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, μετά και τα αποτελέσματα της Πέμπτης στην 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι έχουν μπλέξει για τα καλά με την υπόθεση πρόκριση, ακόμη και μέσω του play in και θέλουν μόνο νίκη κόντρα στους Σέρβους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από σημαντική νίκη επί της Ζάλγκιρις και ανέβηκε στο 17-14, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Ο Ερυθρός Αστέρας από την άλλη έχει ρεκόρ 18-13 και είναι στην 6η θέση, κάτι που σημαίνει ότι με νίκη ο Παναθηναϊκός θα τον «πιάσει» και θα κάνει σημαντικό βήμα για την πρώτη εξάδα.

Βέβαια, οι Σέρβοι πιθανότατα θα παραμείνουν αφεντικό σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς είχαν επικρατήσει με +18 (86-68) στο εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι» στον πρώτο γύρο. Από την άλλη, μία πιθανή ήττα του Παναθηναϊκού θα τον αφήσει με ελάχιστες πιθανότητες για να προλάβει την 6η θέση και να γλιτώσει τα play-in.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας προέρχεται από σπουδαία νίκη με σκορ 79-73 απέναντι στην πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο δεν του πήγε καλά, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 114-91 από την Dubai BC στην Αδριατική λίγκα.

Σχεδόν πλήρης ο Παναθηναϊκός, με απουσίες ο Ερυθρός

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, κάτι που αφήνει στον Εργκίν Αταμάν 15 παίκτες από τους οποίους πρέπει να επιλέξει 12άδα. Από την άλλη πλευρά, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορεί σίγουρα να υπολογίζει στους Ιμπούκα Ιζούντου και Αϊζέια Κάνααν, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάγκο Ντος Σάντος, Νίκολα Κάλινιτς και Χασιέλ Ριβέρο.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μπάσκετ 19.03.26

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Σύνταξη
«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
Euroleague 19.03.26

Ανάβουν φωτιές ιταλικά δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα ανανεώσει με την Μπολόνια και υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή.

Σύνταξη
Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 07:59

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο