sports betsson
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκαριόλο: «Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό αδικηθήκαμε με καθοριστικό τρόπο»
Euroleague 20 Μαρτίου 2026, 08:43

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Αιχμές για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό άφησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μιλώντας πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση των Μαδριλένων με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για αυτό το ματς και όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS» θυμήθηκε τη διαιτησία στο ΟΑΚΑ, στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό (82-81 στις 3 Φεβρουαρίου).

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο για το ματς με τον Παναθηναϊκό

«Στα τελευταία εκτός έδρας ματς, παίξαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το αν κερδίζεις, ή χάνεις, είναι άλλο θέμα, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το πώς παίζεις. Εξαρτάται από τον αντίπαλο, την ακρίβειά σου, αλλά και από τους διαιτητές, όπως συνέβη στην Αθήνα, όπου αδικηθήκαμε κατάφορα.

Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αν εκείνος ο αγώνας δεν είχε τελειώσει έτσι και όχι με δικά μας λάθη. Το ότι παίζουμε εκτός έδρας, παίζει επίσης ρόλο. Ωστόσο, αν οι εμφανίσεις μας, δεν ήταν καλές εκτός έδρας, δεν είναι επειδή νιώθαμε ότι είχαμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Ίσως οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και στις περιστασιακές απώλειες συγκέντρωσης ορισμένων παικτών, οι οποίες ποικίλλουν επειδή δεν ήταν πάντα οι ίδιες».

Μετά από το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ο Σκαριόλο είχε αναφέρει σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματικά κακή απόδοση από τρεις πολύ καλούς διαιτητές, τους οποίους σέβομαι πολύ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά καλοί. Οι παίκτες κάνουν κακά παιχνίδια, οι προπονητές έχουν κακά παιχνίδια και οι διαιτητές είχαν ένα πολύ κακό παιχνίδι απόψε.

Για κάποιο λόγο, το ρεκόρ μας, εναντίον αυτών των τριών είναι 1-7. Ο αριθμός των επιθετικών φάουλ που καταλογίστηκαν, νομίζω, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Κι ήταν ένα καθαρό φάουλ στον Αλμπέρτο Αμπάλντε μετά από το λάθος, όχι στο λάθος (σ.σ. στη φάση που έκανε κλέψιμο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με τρίποντο πέτυχε το 80-78 υπέρ του Παναθηναϊκού)».

Λίγο νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, στην κάμερα της «Euroleague TV», ο κόουτς της Ρεάλ είχε επισημάνει: «Θα σας δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, επειδή αν σας έλεγα αυτό που πραγματικά νιώθω αυτή τη στιγμή, νομίζω πιθανότατα δεν θα ήταν έξυπνο από τη μεριά μου, γιατί προσπαθώ να χαλάσω τα λεφτά μου, σε άλλους σκοπούς, οπότε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά, σε ένα εκτός έδρας ματς. Ας προχωρήσουμε οπότε».

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Stream sports
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μπάσκετ 19.03.26

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Σύνταξη
«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
Euroleague 19.03.26

Ανάβουν φωτιές ιταλικά δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα ανανεώσει με την Μπολόνια και υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή.

Σύνταξη
Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο