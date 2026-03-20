Σκαριόλο: «Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό αδικηθήκαμε με καθοριστικό τρόπο»

Αιχμές για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό άφησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μιλώντας πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση των Μαδριλένων με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για αυτό το ματς και όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS» θυμήθηκε τη διαιτησία στο ΟΑΚΑ, στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό (82-81 στις 3 Φεβρουαρίου).

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο για το ματς με τον Παναθηναϊκό

«Στα τελευταία εκτός έδρας ματς, παίξαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το αν κερδίζεις, ή χάνεις, είναι άλλο θέμα, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το πώς παίζεις. Εξαρτάται από τον αντίπαλο, την ακρίβειά σου, αλλά και από τους διαιτητές, όπως συνέβη στην Αθήνα, όπου αδικηθήκαμε κατάφορα.

Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αν εκείνος ο αγώνας δεν είχε τελειώσει έτσι και όχι με δικά μας λάθη. Το ότι παίζουμε εκτός έδρας, παίζει επίσης ρόλο. Ωστόσο, αν οι εμφανίσεις μας, δεν ήταν καλές εκτός έδρας, δεν είναι επειδή νιώθαμε ότι είχαμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Ίσως οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και στις περιστασιακές απώλειες συγκέντρωσης ορισμένων παικτών, οι οποίες ποικίλλουν επειδή δεν ήταν πάντα οι ίδιες».

Μετά από το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ο Σκαριόλο είχε αναφέρει σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματικά κακή απόδοση από τρεις πολύ καλούς διαιτητές, τους οποίους σέβομαι πολύ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά καλοί. Οι παίκτες κάνουν κακά παιχνίδια, οι προπονητές έχουν κακά παιχνίδια και οι διαιτητές είχαν ένα πολύ κακό παιχνίδι απόψε.

Για κάποιο λόγο, το ρεκόρ μας, εναντίον αυτών των τριών είναι 1-7. Ο αριθμός των επιθετικών φάουλ που καταλογίστηκαν, νομίζω, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Κι ήταν ένα καθαρό φάουλ στον Αλμπέρτο Αμπάλντε μετά από το λάθος, όχι στο λάθος (σ.σ. στη φάση που έκανε κλέψιμο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με τρίποντο πέτυχε το 80-78 υπέρ του Παναθηναϊκού)».

Λίγο νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, στην κάμερα της «Euroleague TV», ο κόουτς της Ρεάλ είχε επισημάνει: «Θα σας δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, επειδή αν σας έλεγα αυτό που πραγματικά νιώθω αυτή τη στιγμή, νομίζω πιθανότατα δεν θα ήταν έξυπνο από τη μεριά μου, γιατί προσπαθώ να χαλάσω τα λεφτά μου, σε άλλους σκοπούς, οπότε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά, σε ένα εκτός έδρας ματς. Ας προχωρήσουμε οπότε».