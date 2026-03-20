Σκαριόλο: «Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό αδικηθήκαμε με καθοριστικό τρόπο»
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, θυμήθηκε τη διαιτησία στην ήττα της ομάδας του στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
- Κλειστό το λιμάνι της Σαντορίνης λόγω κατολίσθησης
- Προβλήματα από τον χιονιά στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία – Απεγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές κοντά στο Λαμπίρι
- Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Αιχμές για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό άφησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μιλώντας πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση των Μαδριλένων με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για αυτό το ματς και όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS» θυμήθηκε τη διαιτησία στο ΟΑΚΑ, στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό (82-81 στις 3 Φεβρουαρίου).
Οι δηλώσεις του Σκαριόλο για το ματς με τον Παναθηναϊκό
«Στα τελευταία εκτός έδρας ματς, παίξαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το αν κερδίζεις, ή χάνεις, είναι άλλο θέμα, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το πώς παίζεις. Εξαρτάται από τον αντίπαλο, την ακρίβειά σου, αλλά και από τους διαιτητές, όπως συνέβη στην Αθήνα, όπου αδικηθήκαμε κατάφορα.
Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αν εκείνος ο αγώνας δεν είχε τελειώσει έτσι και όχι με δικά μας λάθη. Το ότι παίζουμε εκτός έδρας, παίζει επίσης ρόλο. Ωστόσο, αν οι εμφανίσεις μας, δεν ήταν καλές εκτός έδρας, δεν είναι επειδή νιώθαμε ότι είχαμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Ίσως οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και στις περιστασιακές απώλειες συγκέντρωσης ορισμένων παικτών, οι οποίες ποικίλλουν επειδή δεν ήταν πάντα οι ίδιες».
Μετά από το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ο Σκαριόλο είχε αναφέρει σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματικά κακή απόδοση από τρεις πολύ καλούς διαιτητές, τους οποίους σέβομαι πολύ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά καλοί. Οι παίκτες κάνουν κακά παιχνίδια, οι προπονητές έχουν κακά παιχνίδια και οι διαιτητές είχαν ένα πολύ κακό παιχνίδι απόψε.
Για κάποιο λόγο, το ρεκόρ μας, εναντίον αυτών των τριών είναι 1-7. Ο αριθμός των επιθετικών φάουλ που καταλογίστηκαν, νομίζω, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Κι ήταν ένα καθαρό φάουλ στον Αλμπέρτο Αμπάλντε μετά από το λάθος, όχι στο λάθος (σ.σ. στη φάση που έκανε κλέψιμο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με τρίποντο πέτυχε το 80-78 υπέρ του Παναθηναϊκού)».
Λίγο νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, στην κάμερα της «Euroleague TV», ο κόουτς της Ρεάλ είχε επισημάνει: «Θα σας δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, επειδή αν σας έλεγα αυτό που πραγματικά νιώθω αυτή τη στιγμή, νομίζω πιθανότατα δεν θα ήταν έξυπνο από τη μεριά μου, γιατί προσπαθώ να χαλάσω τα λεφτά μου, σε άλλους σκοπούς, οπότε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά, σε ένα εκτός έδρας ματς. Ας προχωρήσουμε οπότε».
- Έκτο φαβορί για να πάρει το Conference League η ΑΕΚ – Οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο
- Εθνική Ελλάδας: Εντυπωσιάζει η νέα εκτός έδρας εμφάνιση!
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/3): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας και τον τελικό Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών
- Νέα σενάρια στην Ιταλία: «Φρανσίσκο και Χίφι είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα»
- Κρίσιμο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ: Ο Παναθηναϊκός παίζει «τελικό» με τον Ερυθρό Αστέρα
- Ντόρσεϊ: «Έχουμε παίξει 7 ματς σε 14 ημέρες – Παίρνω κάθε ευκαιρία που μου δίνεται»
- UEFA Ranking: Πως μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στη 10η θέση με την ΑΕΚ και τι σημαίνει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις