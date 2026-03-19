Παναθηναϊκός: Γύρισε και προπονήθηκε ο Ναν
Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από την Αμερική και έδωσε κανονικά το παρών στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενόψει του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από την Αμερική, όπου είχε μεταβεί για την κηδεία της γιαγιάς του και έδωσε κανονικά το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε εξασφαλίσει ειδική άδεια για να μπορέσει να ταξιδέψει και να παραστεί στην κηδεία, ωστόσο επέστρεψε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος ενόψει του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πράσινοι υποδέχονται την Παρασκευή τον σύλλογο του Βελιγραδίου για την 32η αγωνιστική της Euroleague, σε μία κρίσιμη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες άλλωστε παλεύουν για την είσοδό τους στα playoffs της διοργάνωσης.
