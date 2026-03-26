Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της συνοχής της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ανέδειξε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας την Τετάρτη στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η εκκλησία λειτουργεί ως «αγκαλιά, ασπίδα και βάση» για τους Έλληνες του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι ιδίως στις νεότερες γενιές αποτελεί τον κύριο τρόπο διατήρησης της ταυτότητας και του δεσμού με την Ελλάδα. «Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, ειδικά μετά την τρίτη και την τέταρτη γενιά, να κρατηθεί ο δεσμός με την πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε προσωπική αναφορά στην εμπειρία του από την ελληνική ομογένεια, θυμίζοντας την παρουσία του στη Βοστόνη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου, όπως είπε, η εκκλησία λειτουργούσε ήδη ως σημείο αναφοράς για τους Έλληνες του εξωτερικού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πέρα από την επίσημη διπλωματική εκπροσώπηση, «πρεσβευτές της πατρίδας» είναι και τα ίδια τα μέλη της ομογένειας.

«Πρέπει να είστε και εσείς περήφανοι για την Ελλάδα»

Αναφέρθηκε επίσης στον συμβολισμό της ημέρας, σημειώνοντας ότι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η 25η Μαρτίου συνδέονται με την έννοια της ελπίδας και της ενότητας, τονίζοντας ότι «όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τα ακατόρθωτα».

Συνδέοντας την ομογένεια με την πορεία της χώρας, σημείωσε ότι «πρέπει να είστε και εσείς περήφανοι για την Ελλάδα», κάνοντας λόγο για τη βελτίωση της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας ότι πριν από δέκα χρόνια κάποιοι ήθελαν να βγάλουν την χώρα από το Eurogroup, ενώ σήμερα η προεδρία του βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Παράλληλα, σημείωσε τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση των όρων δανεισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στον ενεργειακό τομέα, τον οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στο Χιούστον, η ελληνική παρουσία οργανώνεται γύρω από τρεις βασικές ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, οι οποίες λειτουργούν ως βασικά κέντρα της κοινότητας. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η μεγαλύτερη ενορία της πόλης, με περίπου 1.000 οικογένειες και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σχολεία, προγράμματα νεολαίας σε συνδυασμό με φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δράσεις. Το σχολείο της κοινότητας αριθμεί εκατοντάδες μαθητές, ενώ το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη.

Οι Έλληνες ο βασικός πυρήνας των Ορθοδόξων της περιοχής

Παράλληλα, η ενορία του Αγίου Βασιλείου στο δυτικό Χιούστον και η ενορία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην περιοχή του Κλίαρ Λέικ εξυπηρετούν μια ελληνοαμερικανική κοινότητα που αναπτύσσεται και επεκτείνεται σε νέες περιοχές της πόλης, περιλαμβάνοντας από οικογένειες παλαιότερων μεταναστών έως επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που μετανάστευσαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ευρύτερη περιοχή ζουν 6.000 έως 9.000 Ορθόδοξοι, με τους Έλληνες να αποτελούν τον βασικό πυρήνα. Οι δραστηριότητες των κοινοτήτων ξεπερνούν το θρησκευτικό πλαίσιο, καθώς οι ενορίες αποτελούν και χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού και δικτύωσης της ομογένειας.

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα παιδιά της ομογένειας, λέγοντας «αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι εσείς και τα παιδιά σας είστε η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η πατρίδα μας για το μέλλον. Και όταν βλέπω τόσα μικρά παιδιά να μαθαίνουν τη γλώσσα και να παίρνουν τη φλόγα της πίστης, αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον μας».