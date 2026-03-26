Χρηματοδότηση 15.000.000€ σε Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για έργα ύδρευσης

Ευκαιρία για αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης αλλά και εφαρμογή νέων γεωτρήσεων μεταξύ άλλων, σε δήμους της Στερεάς Ελλάδας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια προσφέρει η νέα πρόσκληση που βγήκε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στη Δράση: «2.5.1_2-Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης (Νέες πράξεις)» του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης της Περιφέρειας. Η δράση στοχεύει στην εξασφάλιση της επάρκειας και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε κάθε οικισμό της Στερεάς Ελλάδας.

Η χρηματοδότηση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, αφορά την υλοποίηση έργων υποδομής, όπως:

Κατασκευή και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης.

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού.

Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης.

Υποδομές που επιλύουν προβλήματα ποιότητας.

Σκοπός η διασφάλιση της ποιότητας και την επάρκειας του νερού

Μετά την υπογραφή της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Κρίσιμη πρόκληση για την εποχή μας είναι η ορθή διαχείριση του νερού. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειάς του αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα!

Εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση 15.000.000 ευρώ, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας και καλούμε πλέον τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν κρίσιμα έργα ύδρευσης. Συνεργαζόμαστε με τον ά βαθμό αυτοδιοίκησης για να θωρακίσουμε τις πόλεις και τα χωριά μας απέναντι στη λειψυδρία. Συμπράττουμε, για να έχει κάθε νοικοκυριό επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό».