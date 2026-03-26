Τέλος καλό, όλα καλά στην Πεύκη, μετά τον συναγερμό που σήμανε χθες το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε ιταλική οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε κατοικημένη περιοχή.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, στο σημείο επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, το οποίο ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδυνου πυρομαχικού από οικόπεδο όπου βρέθηκε, επί της οδού Σαλαμίνος.

Την εντόπισαν και την μετέφεραν παιδιά

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιχείρηση εξουδετέρωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο πριν τις 8 το πρωί της Πέμπτης (26/3), με την οβίδα να έχει απομακρυνθεί χωρίς προβλήματα. Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες από χθες έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής, διακόπτοντας την κυκλοφορία στις οδούς Δημοκρατίας και Σαλαμίνος, ενώ ενημερώνουν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η οβίδα μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο από παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ. Όπως έγινε γνωστό, την εντόπισαν σε κοντινό χωράφι, περίπου 300 μέτρα μακριά, και χωρίς να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο την κλώτσησαν και τη μετέφεραν με τα χέρια τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Orange Press Agency, τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς τους για το εύρημα, πήραν την οβίδα στα χέρια και τη μετέφεραν μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι ενήλικες.

​«Την φέρανε εδώ πέρα και την ακουμπήσανε… επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι γονείς τους, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του στρατού και της αστυνομίας και στην οργάνωση της επιχείρησης εξουδετέρωσης.

Η στιγμή που το κλιμάκιο του Στρατού απομακρύνει την οβίδα