Δέκα οκτώ νεκροί – μεταξύ των οποίων δύο παιδιά – και πολλοί αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σοκαριστικής πτώσης λεωφορείου γεμάτου επιβάτες σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές. Το βαρύ όχημα, που έπεσε στο νερό μπροστά στα έντρομα μάτια των ανθρώπων που βρίσκονταν στο λιμάνι Daulatdia, ανασύρθηκε έπειτα από έξι ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:15 το απόγευμα της Τετάρτης στην πλωτή προβλήτα 3, όταν ο οδηγός την ώρα που προσπαθούσε να βάλει το λεωφορείο στο πλοίο έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να πέσει στον ποταμό κα να βουλιάξει αμέσως σε βάθος περίπου 9 μέτρων. Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 40 άνθρωποι.

Τα πλάνα από το βίντεο-ντοκουμένο δείχνουν σαστισμένους ανθρώπους στα ανοιχτά παράθυρα καθώς το λεωφορείο χάνεται στα θολά νερά του ποταμού. Ο κόσμος γύρω προσπαθεί να πετάξει σωσίβια και σχοινιά, καθώς ένας ένας κάποιοι εκ των επιβατών καταφέρνουν να βγουν στην επιφάνεια.

Πολλοί σοροί επιβατών είχαν παραμείνει στο βυθισμένο λεωφορείο, που ανασύρθηκε έπειτα από έξι ώρες

Μπαγκλαντές: Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε ότι αρχικώς ανασύρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ανδρών, δέκα γυναικών και δύο παιδιών – ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Ένας από τους διασωθέντες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Περίπου στις 12:35 π.μ. της Πέμπτης, το βυθισμένο λεωφορείο ανασύρθηκε από τον ποταμό με τη βοήθεια σκάφους διάσωσης. Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν πολλαπλές ομάδες δυτών από τις διάφορες περιοχές της χώρας. «Δύτες εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, ενώ περισσότερες ομάδες δυτών αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία στην Ντάκα», δήλωσε αξιωματούχος.

Ο αναπληρωτής υποδιευθυντής της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο κατά την επιβίβαση στο πορθμείο και το όχημα έπεσε στον ποταμό.

«Γύρω στις 5:15 μ.μ., ένα μικρό πορθμείο με το όνομα Hasna Hena προσέκρουσε με δύναμη στην πλωτή αποβάθρα. Αδυνατώντας να ελέγξει την πρόσκρουση, το λεωφορείο βυθίστηκε στον ποταμό Padma», δήλωσε ο υπεύθυνος μεταφορών.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Rajbari με περίπου 40 επιβάτες. Λίγο μετά το δυστύχημα, πέντε έως επτά επιβάτες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή.

Καθώς οι προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης συνεχίζονται, αποκαλύπτονται τραγικές προσωπικές ιστορίες. Ο Νουρουζαμάν, ο οποίος επέστρεφε με την οικογένειά του στην Ντάκα μετά τις διακοπές, είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Κάποια στιγμή βγήκε έξω με την τετράχρονη κόρη του, αλλά η σύζυγός του και ένα άλλο παιδί παρέμειναν μέσα. Τώρα, καθισμένος σιωπηλά στις όχθες του ποταμού, προσπαθεί να διατηρεί ακόμα τις ελπίδες του.

Στο ίδιο λεωφορείο, ο Ραϊχάν, φοιτητής του Πανεπιστημίου Τζαχανγκιρναγκάρ, επέστρεφε στην πρωτεύουσα με τη μητέρα του. Όταν η τραγική είδηση διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλοι και οι συμφοιτητές του αναζητούν κάθε νέο και προσεύχονται γι’ αυτούς ευχόμενοι ο φίλος τους να επιστρέψει σώος.