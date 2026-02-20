Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Με μπαστούνι στο Εφετείο η Πισπιρίγκου - Αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας
- Τέμπη: Εξώδικο στην Εισαγγελία Λάρισας από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού
- Στροφή στο «job hugging» - Πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας
Επτά Κινέζοι τουρίστες και ένας οδηγός λεωφορείου φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο που διέσχιζε μια παγωμένη έκταση της λίμνης Βαϊκάλης της Σιβηρίας στη Ρωσία βυθίστηκε στο νερό, όταν έσπασε ο πάγος κάτω από αυτό, δήλωσε την Παρασκευή ο τοπικός κυβερνήτης, Ιγκόρ Κομπζέφ, μέσω του καναλιού του στο Telegram.
Ένας τουρίστας κατάφερε να διαφύγει και η αναζήτηση των υπολοίπων συνεχίζεται, είπε.
Vehicle sinks on Lake Baikal, several tourists dead | https://t.co/tEb3ZSvGvM https://t.co/YIhy8RU9UU
— Gengar7 (@Gengargengar7) February 20, 2026
Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου, που βρίσκεται βόρεια της Μογγολίας, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.
Η εισαγγελία της περιοχής Ιρκούτσκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα και διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος.
Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια» που ανακοινώθηκε πέρυσι, ενώ έχει εισαχθεί αμοιβαίο καθεστώς ταξιδιού χωρίς βίζα.
- Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
- «Κάθε πρόταση μετράει»: Ψηφιακή πλατφόρμα από το ΠΑΣΟΚ εν όψει συνεδρίου
- Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
- Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
- Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
- Ηλεία: Δις ισόβια και 13χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο για τη δολοφονία και το βιασμό της 11χρονης Βασιλικής
- Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)
- Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις