Επτά Κινέζοι τουρίστες και ένας οδηγός λεωφορείου φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο που διέσχιζε μια παγωμένη έκταση της λίμνης Βαϊκάλης της Σιβηρίας στη Ρωσία βυθίστηκε στο νερό, όταν έσπασε ο πάγος κάτω από αυτό, δήλωσε την Παρασκευή ο τοπικός κυβερνήτης, Ιγκόρ Κομπζέφ, μέσω του καναλιού του στο Telegram.

Ένας τουρίστας κατάφερε να διαφύγει και η αναζήτηση των υπολοίπων συνεχίζεται, είπε.

Vehicle sinks on Lake Baikal, several tourists dead | https://t.co/tEb3ZSvGvM https://t.co/YIhy8RU9UU — Gengar7 (@Gengargengar7) February 20, 2026

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου, που βρίσκεται βόρεια της Μογγολίας, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.

Η εισαγγελία της περιοχής Ιρκούτσκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα και διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος.

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια» που ανακοινώθηκε πέρυσι, ενώ έχει εισαχθεί αμοιβαίο καθεστώς ταξιδιού χωρίς βίζα.